CDC：全球猴痘破700例 馬來西亞為高風險旅客檢測
世界衛生組織（WHO）表示，自5月中以來，約有23個非猴痘（Monkeypox）流行國合共報告逾640宗個案。美國疾病管制中心（CDC）表示，全球目前已發現逾700起猴痘病例分佈31國，其中21例在美國11州進行社區傳播，馬來西亞也因此被列入為高危級旅客檢測
美國疾病管制中心（CDC）於3日表示，目前已發現逾700起猴痘病例分布在全球31個國家中，其中有21例分布在美國11州內，且經過分析發現該國目前有兩支毒株且皆早在去年即已現蹤；另外，英國最新研究亦指出，今年爆發的猴痘病例至少可追溯至2017年的病毒株，顯示猴痘早已在非洲以外地區多處流行。
CDC發現，美國目前有與近期在歐洲流行的病毒株外，還有一支不同毒株在美流行，官方研判有地區可能正走向社區傳播階段；其中前17例個案中，有14例具海外旅行史，16例發生同性性行為，僅1例完全沒有旅行史且和其他患者毫無關聯。
截至本周五，法國也傳出51例猴痘案例，加拿大77名患者則多位於魁北克省；鄰近泰國的馬來西亞也選則加強邊境口岸的預防措施，泰國則直接將與猴痘患者乘坐同一個航班的機組人員、乘客在泰國隔離7天，並稱政府會持續監察他們的健康狀況，直至第21天方能解除。