NBA／直言勇士需要GP II　老Payton：他影像力就像Smart

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Gary Payton在受到CBS採訪時，對於GP II未能上場感到不解，「們不應該說他可以出場。如果你認為他還沒有準備好，那就不要說他可以打了，讓他穿上便服就行了，為什麼還讓他換上球衣？我不明白。這對我來說是個謎，但這是球隊的決定。」
「我很高興他(GP II)得到了一個機會，一個登上這種舞台的機會。現在是勇士教練組做出決定讓他上場比賽的時候了。」Payton如此說道，他們只剩下幾個人可用了。把他放上場就可以了，他一整年都在為你們打出好表現。」
勇士上一場幾乎是8人輪換，事實上他們的可用之兵不多，而且小球陣容在防守上有漏洞，GP II的回歸至少能增加教練團的可用之兵。「他的影響力就像Smart貼身防守Curry一樣——他試圖讓Curry找不到比賽節奏，這就是他所做的，他給進攻者施加更多壓力——我認為勇士應該給Brown、Tatum在進攻端產生更多的壓力，你必須阻止Brown突破，阻止他想做的事，你得派個人去對位他。」
勇士總教練Steve Kerr表示，第一戰Payton只能在某些防守回何上場，因為訓練師認為肘部傷勢需要更多恢復的時間。但他也直言若第2戰需要他的幫助，那教練團會更多的使用他。