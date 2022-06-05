汪小菲「緋聞小四」現形！美女網紅認2人這一關係

汪小菲緋聞剪不斷理還亂，「最強狗仔」葛斯齊在直播時爆料他曾匯款8萬元人民幣給別的女人，讓新歡張穎穎暴跳如雷，在多人群組裡直接開罵，絲毫不給男方面子，而這番話裡疑似「小四」的網紅「小禹」，3日首度出面發聲，表示只把汪小菲當大哥，雙方是友情來往，且汪小菲根本不是自己的菜，撇清兩人關係。





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▲網紅小禹長相跟張穎穎相當類似。（圖／翻攝小禹微博）

▲網紅小禹指稱與汪小菲是友情。（圖／翻攝小禹微博）

小禹表示，被葛斯齊曝光後收到許多私訊關切，她認為成年人說話要負責任，願意主動澄清誤會，指當初汪小菲匯款8萬給自己辦美容卡是「純友情來往」，這筆錢進帳到公司，而非私人戶頭，自己也曾花錢支持過麻六記，「小菲哥是個很善良仗義的朋友，做生意資金往來很正常，感謝他曾支援我的新店開業」。





她聲稱對於新聞非常驚訝，看見群裡的聊天內容很無奈，及時回應是不想讓大S、張小姐等人誤會，稱此事性質嚴重但子虛烏有，澄清自己不是小四小五小六，「感情無非親情、愛情、友情，我既不屬於他的親情，也不屬於他的愛情，所以不參與評論是非」，並強調「汪小菲這類型不是我的菜，都不要再瞎猜啦！」





▲網紅小禹表示，汪小菲不是自己的菜。（圖／翻攝小禹微博）

▲網紅小禹澄清，與汪小菲僅是友情。（圖／翻攝小禹微博）

小禹坦然回覆網友留言，有人稱讚她比張穎穎漂亮，也有人暗諷大S是美容大王，為何還要跟她辦美容卡？她無奈地說「您的邏輯高低有點牽強，但很可愛，謝謝」，順道宣傳店裡的美容項目，被網友狠酸「我有個朋友認識妳，聽說妳陪人吃一次飯收費幾千」，小禹幽默回應道「好傢伙！按一天兩頓，我現在身價上億！」對待緋聞相當坦然。



