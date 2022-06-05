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買房想撿便宜就挑「這樓層」！台北市平均每坪便宜5萬元

▲樂屋網統計全台六都大樓均價，對比同一時期的4樓大樓均價，發現4樓的價格普遍比均價來得更低，其中台北市價差最大，4樓每坪可以便宜5萬元。（圖／張勵德攝）
▲樂屋網統計全台六都大樓均價，對比同一時期的4樓大樓均價，發現4樓的價格普遍比均價來得更低，其中台北市價差最大，4樓每坪可以便宜5萬元。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-05 09:16:29

買房是很多人的夢想，但高房價總讓購屋族裹足不前，能夠在同一個地段買到稍微便宜一點點的房子，對於高房貸不無小補，想進場撿便宜也是有小撇步。樂屋網統計全台六都大樓均價，對比同一時期，發現4樓的價格普遍比均價來得更低，其中台北市價差最大，4樓每坪可以便宜5萬元！等於用相對低的價格，和其他高樓層住戶住進同個社區，對於有預算考量的買方而言，是一個可以考慮的選項。

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樂屋網統計站上實價登錄資訊，發現4樓的房價普遍比均價還來得更低，其中桃園市的價差最小，每坪價差僅1.19萬元，其次為高雄市每坪價差1.79萬元，台中市每坪價差1.89萬元，台南市每坪價差2.1萬元，新北市每坪價差2.42萬元，六都之中差異最大的是台北市，每坪價差居然可高達5.34萬元。

傳統觀念認為，數字4的諧音較不吉利，研判台北市的買方年齡層普遍較高，更容易受傳統觀念影響，即便有些人不避諱，但可能會遭遇資助頭款的長輩反對，在購屋時傾向避開4樓，轉而挑選如6樓、8樓等樓層，取其「六六大順」，或「一路發」等更為吉利的諧音。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，有些建商在銷售時，會將4樓挑選出來，當廣告戶促銷，也有些投資型買方反其道而行，看準4樓的劣勢而優先選購4樓。不過因為部分人會忌諱4樓，在轉手時，也可能會在價格上有所影響方。而除了諧音不吉利外，像4樓這樣的低樓層，也較容易受噪音干擾，或是發生採光較差，隱密性不足等問題，都是購物族必須多多考量的地方。

但4樓也並非全無優點，洪安怡指出，由於住宅大樓通常樓層愈高，價格愈貴，往上一個樓層，每坪單價就可能會墊高個數千元不等，因此4樓的價格會比高樓層更便宜，萬一大樓停電，或電梯發生故障時，低樓層還可以選擇用走樓梯的方式聯外，有些社區有中庭造景或面向公園，3到5樓正好是樹梢的高度，還可以有不錯的窗景。

此外，樂屋網統計今年5月中古屋買氣，訪客數相較上月縮減11.4%，預約看屋數則下滑23%，但相較去年同期，訪客數、預約看屋數仍成長2成以上，主因在於去年5月正是疫情升溫期間，基期較低的關係；總體而言，5月的中古屋房市表現相較4月來得更差，也可能反映在1、2個月後的買賣移轉棟數上，預估要等疫情趨緩，房市才有機會再回溫。

 

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