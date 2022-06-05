林志玲／同事無辜被欺負，我不會忍氣吞聲

文╱林志玲

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不慌不忙，不委屈

妥協是雙向的溝通和學習，

不是失去自我立場的委屈。

有人說，人生是一種妥協。在每一種關係裡都有一種讓步。我覺得用在最親近的人身上，這是一種必須與美好的學習。

但是如果是受到委屈，請勇敢的、好好的表達自己的想法。

國中時期因為要參加聯考的緣故，日子不僅過得很緊張，也不太敢表達自己的想法。然後到海外高中求學時，我修了一堂微積分課程，有一次老師因為不滿意班上大家的成績，發考卷的時候每個都用拋物線的投球方式，看可不可以準確的丟到你的眼前。當時的我很努力的讀書，幾乎把所有心思都放在準備考試，成績也算理想，結果考卷還是以拋物線的方式落在地上。我不知道自己怎麼鼓起勇氣，拿起落在地上的考卷，跟老師說：「老師，請您不要用丟的，謝謝。」從那次之後，老師都會把考卷好好的拿給我。

那時的我其實很內向的，英文也還不夠好，這件事對我來說已經是一種自我突破了，好像有什麼光源從我心裡開始甦醒、破繭而出。從那次之後，身體裡的小英雄都會叫我一定要說出來好好表達自己的立場。

▲個性溫柔的林志玲，遇到被欺負時不會忍氣吞聲。（圖／翻攝林志玲臉書）

面對不公平的事情不卑不亢、不忍氣吞聲的經驗發生過不只一次，但最戲劇化的是有一次和團隊去法國拍攝的時候，入住小旅館的老闆竟然將我的工作人員反鎖在飯店房間裡面，當然包括我們所有的行李和證件，起因是拍攝用的禮服掛在衣櫥裡被偷了。正詢問他們該如何解決，他們不但不承認，還反指責我們工作人員房內的小桌有一個汙漬需要賠償。更誇張的是，不經溝通擅自將三位工作人員反鎖在房間裡，這應該已經涉及所謂的人身自由吧！

當時我全身穿著最時尚的造型，正坐在遊樂場的旋轉木馬上拍照，聽到這件事，二話不說立刻找警察到現場，並請領事館的人來幫我們作證。你能想像穿著蓬蓬短裙、頭上戴著羽毛帽、一身盛裝的我和警察站在一起說明的樣子嗎？

飯店要求先賠錢才能夠放人，我想一般為了確保人身安全就會付錢了事。但是有警察在旁做筆錄，我們很問心無愧，不卑不亢的告訴他，我們並沒有破壞任何飯店的東西，反而是物品遺失了，請他們調查。類似這種在海外被欺負的事情一定層出不窮，怎麼可以讓他們得逞繼續去欺負其他人呢？

▲林志玲認為被欺負時，仍要適時表達立場。（圖／志玲姊姊慈善基金會臉書）

冷靜清楚的面對與表達才是對自己的尊重，這種時候的志玲姊姊可沒有在柔軟或溫柔的喔。

當然，除非環境是危險的，也請謹慎評估。

一定要記得，有多少能力做多少事，也是瞭解自己、尊重自己的表現。

時間與經歷教會我們的，應該就是不慌不忙 ，

淡定從容的，不委屈的面對。

【ChiLing優雅小提醒】

◆受到委屈，請勇敢的、好好的表達自己的想法。

◆冷靜清楚的面對與表達，才是對自己的尊重，當然也需要謹慎評估環境是否有危險喔。

本文出自《剛剛好的優雅》，遠流出版





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