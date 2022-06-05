把握連假最後好天氣！明起滯留鋒面再來 整週雷雨炸全台
把握連假最後一天的好天氣！中央氣象局指出，明天（6/7）梅雨季第3波滯留鋒面逐漸南下接近，加上西南風影響，台灣西半部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，並且可能有局部大雨發生機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。從週二（6/7）起到週六(6/11)滯留鋒面將在台灣上空徘徊，全台各地天氣都不穩定，尤其週二到週四梅雨鋒面影響最明顯，西半部地區可能有局部大雨，請民眾要特別留意。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，下週日（6/12）到週二（6/14）滯留鋒面可能還在台灣附近，加上西南風偏強，台灣地區仍未脫離多雨的天氣型態，影響時間很可能超過一週以上，將是今年梅雨季影響最久的一波鋒面系統。
氣象局預報員趙竑指出，今（5）日端午連假最後一天，台灣仍維持西南風影響的環境，迎風面的中南部地區整天都有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，不過午後各山區及東北部地區可能有局部短暫雷陣雨。各地氣溫明顯偏高，尤其受到西南風沉降增溫影響，大台北地區、花東縱谷及東南部地區可能有攝氏36度以上高溫，東南部地區不排除會有焚風出現，氣象局也發布高溫黃色燈號，提醒民眾外出注意防曬，並多補充水分影免中暑。
趙竑指出，未來一週受到滯留鋒面影響，全台天氣都不穩定，週二到週四（6/7~6/9）滯留鋒面就在台灣上空，將是影響最明顯的時候，全台各地天氣相當不穩定，西半部地區可能有局部大雨發生機率，週五、週六（6/10~6/11）鋒面逐漸北移，主要降雨區域會以中部以北地區為主。至於下週日到週二（6/12~6/14）鋒面系統影響狀況，要看屆時鋒面位置而定，目前不確定性稍大。「整體而言，這波鋒面將至少影響一週以上，請民眾要留意氣象局最新預報資訊。」
氣象局預估，隨著鋒面南下帶來降雨，各地氣溫會稍微轉涼一些，北部地區氣溫約在攝氏20到22度左右，中南部及東部地區氣溫約攝氏22到26度，不下雨的時候感受會比較舒適一些。