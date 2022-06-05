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陳時中不認確診亡24小時火化　立委轟：3千家屬終生抱憾

▲衛福部長陳時中稱「沒有要求得在24小時內處理屍體」，一改過去副指揮官陳宗彥回應媒體的「實務上還是依據24小時內火化」指引，引起各界譁然。（圖／總統府提供）
▲衛福部長陳時中稱「沒有要求得在24小時內處理屍體」，一改過去副指揮官陳宗彥回應媒體的「實務上還是依據24小時內火化」指引，引起各界譁然。（圖／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-06-05 11:16:04

針對中央流行疫情指揮官陳時中日前稱新冠肺炎屬於第五類法定傳染病必須在24小時內通報，「並沒有要求得在24小時內處理屍體」，引起喧然大波。對此，國民黨立委洪孟楷今(5)日指出，副指揮官陳宗彥去年6月公開回答媒體「實務上還是依據24小時內火化」，簡直讓全民傻眼。

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國民黨立法院黨團今日上午召開記者會，洪孟楷於會中表示，針對24小時遺體火化的爭議，疫情指揮中心「儘速」到底是多久？別只說推卸責任的說辭，民眾及家屬要的是明確回答問題的辦法！疫情升溫至今已經近3千位國人確診死亡，而最讓家屬感到遺憾的是，確診後24小時內遺體火化，很多人都來不及見上最後一面，造成遺憾。

洪孟楷強調，如今陳時中突然說沒有強制規定24小時內一定要火化，難道過去兩年多政府從上到下都誤解指揮中心意思？他要求指揮中心明確告訴醫院與地方政府，往後還有確診死亡個案，應該多久內火化。

洪孟楷指出，根據去年的新聞，陳宗彥回答媒體「地方政府實務上都會在24小時內火化」代表指揮中心就是知道這是標準作業流程。現在有檢討的聲音，指揮中心又把責任撇清。洪強調，他找到在2012年時，當時衛生署公告所謂第五類法定傳染病，就有說明是「要24小時內入殮或火化」；除非民進黨政府上任後又重新公告，否則以前的公告不認，又不願意明白告知所謂「公告期限」究竟多長？分明就是不想承擔責任，沒有肩膀。

洪批評，中央推出新名詞「新防疫生活」，卻什麼都沒有準備好，連最基本的火化指引也都讓國人難以捉摸，民眾要的不是推卸責任的藉口，而是解決問題的辦法，指揮中心獨攬大權，就應付起相對責任，才能有規可循，避免更多糾紛和困擾。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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