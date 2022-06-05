陳時中不認確診亡24小時火化　立委轟：3千家屬終生抱憾

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洪孟楷強調，如今陳時中突然說沒有強制規定24小時內一定要火化，難道過去兩年多政府從上到下都誤解指揮中心意思？他要求指揮中心明確告訴醫院與地方政府，往後還有確診死亡個案，應該多久內火化。
洪孟楷指出，根據去年的新聞，陳宗彥回答媒體「地方政府實務上都會在24小時內火化」代表指揮中心就是知道這是標準作業流程。現在有檢討的聲音，指揮中心又把責任撇清。洪強調，他找到在2012年時，當時衛生署公告所謂第五類法定傳染病，就有說明是「要24小時內入殮或火化」；除非民進黨政府上任後又重新公告，否則以前的公告不認，又不願意明白告知所謂「公告期限」究竟多長？分明就是不想承擔責任，沒有肩膀。
洪批評，中央推出新名詞「新防疫生活」，卻什麼都沒有準備好，連最基本的火化指引也都讓國人難以捉摸，民眾要的不是推卸責任的藉口，而是解決問題的辦法，指揮中心獨攬大權，就應付起相對責任，才能有規可循，避免更多糾紛和困擾。
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