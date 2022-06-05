女奧客給1星負評！火鍋店老闆怒揭真相：不顧小孩只會揍

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不過老闆隨即在底下留言反擊，「妳所謂的控制住小孩是五分鐘內用大聲罵、出手打，然後小孩哭，還走來走去鑽來鑽去，為了不讓上鍋造成危險只好告知妳們改成外帶，妳無法接受就只好選擇不賣，需要我公布錄影畫面還原整個真相嗎？」
老闆之後更在個人臉書抱怨，「開了10年的火鍋店，第一次把客人趕走拒賣！」透露該奧客進門還沒點餐，小孩就不受控制跑來跑去，「一會玩冰淇淋的溫控，一會玩電風扇，還跑到備料區玩，然後東鑽西鑽」。出言提醒顧好小孩以免危險，對方就開始「歇斯底里揍小孩..虧妳還有臉去留一顆星？」
網友不禁怒轟奧客，「小孩生了要教啊！這裡是火鍋店耶！小孩在裡面跑來跑去鑽來鑽去，到時候是不是又要燙到後在那邊靠邀？」其他人也紛紛留言表示，「記得我在火鍋店打工的時候，被一組兩個你追我跑的小朋友撞到，燙到手和腳還好沒有往身上潑，但是小朋友的媽媽反而說我不適合做火鍋店的店員，連火鍋都拿不好差點傷到她的小孩」、「就是有這種恐龍家長」、「火鍋店這麼危險還放任小孩到處跑，是想要等小孩燙到再叫火鍋店賠錢？」、「店家替他們著想還被負評，還說的理直氣壯，控制小孩本來就是自己要隨時注意的好嗎？責任推給店家是在哈囉，笑死人」。（編輯：倪浩軒）