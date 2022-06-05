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女奧客給1星負評！火鍋店老闆怒揭真相：不顧小孩只會揍

▲火鍋店被留1星負評，老闆霸氣反擊揭真相，直言「需要我公布錄影畫面嗎？」（示意圖，非當事店／翻攝Pixabay）
▲火鍋店被留1星負評，老闆霸氣反擊揭真相，直言「需要我公布錄影畫面嗎？」（示意圖，非當事店／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 11:17:10

現今許多消費者會在網路留下對店家的評價，分享自己的經驗供其他網友參考，不過也因此衍生出不少糾紛與爭議。就有位火鍋店老闆抱怨，開了10年店第一次把客人趕走拒賣，因為對方完全不顧小孩，讓小孩在店裡跑來跑去，十分危險。結果對方走掉後還留1星負評嗆聲，讓老闆超無奈。

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有網友在「爆怨公社」臉書發文，分享了一位女子在火鍋店留下的1星負評，女子表示店員告知若不能控制小孩「就不能接你們」，但是把小孩控制住後店家還是不接，女子不滿嗆聲「火整個起來了！如果你一開始就不給吃，那就麻煩不要告知要請我們控制小孩」。

▲火鍋店不滿被留1星負評，留言反擊並直呼「需要我公布錄影畫面還原整個真相嗎？」（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
▲火鍋店不滿被留1星負評，留言反擊並直呼「需要我公布錄影畫面還原整個真相嗎？」（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
不過老闆隨即在底下留言反擊，「妳所謂的控制住小孩是五分鐘內用大聲罵、出手打，然後小孩哭，還走來走去鑽來鑽去，為了不讓上鍋造成危險只好告知妳們改成外帶，妳無法接受就只好選擇不賣，需要我公布錄影畫面還原整個真相嗎？」

老闆之後更在個人臉書抱怨，「開了10年的火鍋店，第一次把客人趕走拒賣！」透露該奧客進門還沒點餐，小孩就不受控制跑來跑去，「一會玩冰淇淋的溫控，一會玩電風扇，還跑到備料區玩，然後東鑽西鑽」。出言提醒顧好小孩以免危險，對方就開始「歇斯底里揍小孩..虧妳還有臉去留一顆星？」

▲火鍋店老闆越想越氣，直言是開店10年第一次趕走客人。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
▲火鍋店老闆越想越氣，直言是開店10年第一次趕走客人。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）
網友不禁怒轟奧客，「小孩生了要教啊！這裡是火鍋店耶！小孩在裡面跑來跑去鑽來鑽去，到時候是不是又要燙到後在那邊靠邀？」其他人也紛紛留言表示，「記得我在火鍋店打工的時候，被一組兩個你追我跑的小朋友撞到，燙到手和腳還好沒有往身上潑，但是小朋友的媽媽反而說我不適合做火鍋店的店員，連火鍋都拿不好差點傷到她的小孩」、「就是有這種恐龍家長」、「火鍋店這麼危險還放任小孩到處跑，是想要等小孩燙到再叫火鍋店賠錢？」、「店家替他們著想還被負評，還說的理直氣壯，控制小孩本來就是自己要隨時注意的好嗎？責任推給店家是在哈囉，笑死人」。（編輯：倪浩軒）

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