閨密狠過狗仔！爆張穎穎買豪宅　把汪小菲當「人肉ATM」

汪小菲婚內出軌事件鬧得沸沸揚揚，新歡張穎穎被痛罵「知三當三」，還有昔日同學出來爆料她多次用墮胎手法威脅異性撈錢，氣得她揚言提告，不過，此舉非但沒有平息傳聞，該爆料者昨（4）日再度爆料張穎穎釣男人的手法，指她靠男人買房買車，把汪小菲當成「人肉ATM」，還騙別人是靠拍戲賺來的，讓塑料閨密們看不下去，在山東此事弄得人盡皆知。





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▲宣稱是張穎穎同學的網友PO長文，爆料汪小菲買房買車給小三。（圖／翻攝微博）

爆料者指出，張穎穎被一位老闆帶去開眼界，透過飯局在北京認識汪小菲，交往後男方在山東買了兩套房子，是山東荷澤市牡丹區的「龍翔中央悅府第五期」打通總共300多坪，每平方米約為7,000元，價值約210萬元人民幣（約926萬元台幣）。另外，汪小菲又買給張穎穎一輛200多萬（約882萬元台幣）的賓士、一枚大鑽戒，並給張母買了一輛80萬（約352萬元台幣）的賓士越野款GLE，孝敬口中的「丈母娘」。





她表示，張穎穎身邊許多網紅都是飯局妹，汪小菲酒醉失態的照片就是這樣被偷拍外流的，尤其是張穎穎非常愛炫耀，收到禮物就會在家裡的微信群曝光，「嘴巴是真的大，啥東西都往外說，尤其是她們那些塑料閨密」，但張對外堅稱是自己在北京賺錢買的，企圖打造獨立富婆人設，讓爆料者看不下去。





▲張穎穎和汪小菲被抓包交往。（圖／翻攝張穎穎抖音、汪小菲微博）

網友吃瓜後不禁感嘆，難怪汪小菲會哭窮，「給女人這麼多開銷，要賣多少貨才賺得回來」、「還沒離婚就給丈母娘買車，不知道對大S有沒有這麼好」、「支持大S打官司要回婚內財產！」



