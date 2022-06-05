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快訊／本土確診＋62080！死亡個案增124人　境外增30例

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 14:05:492022-06-05 14:07:55

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增62110例COVID-19確定病例，分別為62080例本土個案及30例境外移入；另確診個案中新增124例死亡。

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▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之62,080例本土病例，29,070例男性、32,991例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為高雄市(9,232例)、新北市(9,026例)、臺中市(8,699例)、桃園市(5,793例)、臺南市(5,447例)、臺北市(4,452例)、彰化縣(4,217例)、屏東縣(2,557例)、新竹縣(1,516例)、苗栗縣(1,504例)、雲林縣(1,496例)、新竹市(1,257例)、宜蘭縣(1,249例)、南投縣(1,188例)、嘉義縣(1,058例)、花蓮縣(969例)、臺東縣(750例)、基隆市(729例)、嘉義市(552例)、澎湖縣(213例)、金門縣(163例)、連江縣(13例)。

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、57例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至6月3日，死亡日期介於5月21日至6月2日。

指揮中心說明，今日新增30例境外移入個案中，16例男性、14例女性；年齡介於未滿10歲至80歲多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年6月3日至6月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計11,616,037例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,217,657例排除)，其中2,404,871例確診，分別為13,161例境外移入、2,391,656例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,939例COVID-19死亡病例，其中2,924例本土，個案居住縣市分布為新北市1,108例、臺北市638例、臺中市182例、高雄市146例、桃園市118例、基隆市114例、臺南市104例、彰化縣94例、屏東縣74例、宜蘭縣70例、花蓮縣63例、雲林縣42例、臺東縣37例、南投縣34例、新竹縣24例、嘉義市23例、苗栗縣及嘉義縣各21例、新竹市6例、金門縣4例、澎湖縣1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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