開工不憂鬱！6大咖啡優惠全攻略　這2家全品項「買1送1」

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明(6)日早上10點，全家便利商店Family Mart APP「隨買跨店取」開搶「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」優惠組合，而且開放寄杯、冷熱互換，（每一個會員帳號活動期間限購1組，兌換期限至今年12/26）；再加碼Let's Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6，極鬆餅系列買6送3（兌換期限至今年9/30）。
7-ELEVEN：指定飲品任選「第2杯7折」
7-ELEVEN即日起至6月14日，推出指定CITY系列飲品任選「第2杯7折」優惠活動，包括全新升級的CITY CAFE拿鐵咖啡、完熟蘋果系列、西西里系列等都享有優惠（不含精品咖啡系列）。
西雅圖極品咖啡：全系列飲品「買一送一」
為提振大家結束端午連假的精神，西雅圖極品咖啡於6/6(一)當天上午7:00至晚上20:00，祭出「全系列飲品買一送一」優惠，限同品項／大小，冷熱不限。同時6/1(三)至6/17(五)，於Uber Eats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」優惠。
怡客咖啡：全飲品「買一送一」
怡客咖啡6/6(一)祭出全台門市「全飲品買一送一」優惠（以價低者計，優惠不可併用，外送平台恕不適用）；即日起至6/30祭出防疫保胃戰，外帶套餐、風味餐、輕食享85折優惠（101門市除外）。
路易莎咖啡：16週年慶「每週一、二、三全面8折」優惠
路易莎提前開跑16周年慶優惠活動，即日起至6/30，每週一、二、三於限定實體門市消費，從咖啡飲品、餐食和甜點，等於Menu常態販售商品，全面享有8折優惠！
伯朗咖啡：「分享日買一送ㄧ」
伯朗咖啡6月份好友分享日，遇到每週日、一於特定門市提供「飲品買一送一」優惠，6/6開工日當天於南京、科大、建國、中山一（長安西路口）、中山二（撫順公園旁）、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。