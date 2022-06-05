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開工不憂鬱！6大咖啡優惠全攻略　這2家全品項「買1送1」

▲端午連假結束開工6家咖啡優惠喝爆，6/6開工正好遇全家好咖日單品美式、拿鐵買6送6，7-ELEVEN指定CITY系列飲品任選「第2杯7折」，怡客、西雅圖咖啡全品項飲品「買一送一」。（圖／全家提供）
▲端午連假結束開工6家咖啡優惠喝爆，6/6開工正好遇全家好咖日單品美式、拿鐵買6送6，7-ELEVEN指定CITY系列飲品任選「第2杯7折」，怡客、西雅圖咖啡全品項飲品「買一送一」。（圖／全家提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-06-05 13:57:33

端午連假結束開工不苦悶，《NOWnews今日新聞》幫大家統整好6家咖啡優惠，包括怡客咖啡、西雅圖咖啡等連鎖品牌全品項飲品「買1送1」，全家拿鐵、美式買6送6，7-ELEVEN指定CITY系列飲品任選「第2杯7折」，趕快揪同事喝起來！

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全家：單品美式、拿鐵買6送6

明(6)日早上10點，全家便利商店Family Mart APP「隨買跨店取」開搶「Let’s Café單品美式、拿鐵（中杯、大杯）買6送6」優惠組合，而且開放寄杯、冷熱互換，（每一個會員帳號活動期間限購1組，兌換期限至今年12/26）；再加碼Let's Café罐裝咖啡（咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡）買6送6，極鬆餅系列買6送3（兌換期限至今年9/30）。

7-ELEVEN：指定飲品任選「第2杯7折」

7-ELEVEN即日起至6月14日，推出指定CITY系列飲品任選「第2杯7折」優惠活動，包括全新升級的CITY CAFE拿鐵咖啡、完熟蘋果系列、西西里系列等都享有優惠（不含精品咖啡系列）。

▲西雅圖極品咖啡祭出「飲品買一送一」優惠。（圖／西雅圖極品咖啡提供）
▲西雅圖極品咖啡祭出「飲品買一送一」優惠。（圖／西雅圖極品咖啡提供）
西雅圖極品咖啡：全系列飲品「買一送一

為提振大家結束端午連假的精神，西雅圖極品咖啡於6/6(一)當天上午7:00至晚上20:00，祭出「全系列飲品買一送一」優惠，限同品項／大小，冷熱不限。同時6/1(三)至6/17(五)，於Uber Eats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」優惠。

怡客咖啡：全飲品「買一送一

怡客咖啡6/6(一)祭出全台門市「全飲品買一送一」優惠（以價低者計，優惠不可併用，外送平台恕不適用）；即日起至6/30祭出防疫保胃戰，外帶套餐、風味餐、輕食享85折優惠（101門市除外）。

▲路易莎16周年慶優惠活動提前開跑，即日起至6/30，每週一、二、三於限定實體門市消費，咖啡飲品、餐食和甜點享有8折優惠。西雅圖咖啡則有外帶買2送1、外送買1送1優惠。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎16周年慶，即日起至6/30，每週一、二、三於限定實體門市消費全面8折優惠。（圖／路易莎咖啡提供）
路易莎咖啡：16週年慶「每週一、二、三全面8折」優惠

路易莎提前開跑16周年慶優惠活動，即日起至6/30，每週一、二、三於限定實體門市消費，從咖啡飲品、餐食和甜點，等於Menu常態販售商品，全面享有8折優惠！

伯朗咖啡：「分享日買一送ㄧ」

伯朗咖啡6月份好友分享日，遇到每週日、一於特定門市提供「飲品買一送一」優惠，6/6開工日當天於南京、科大、建國、中山一（長安西路口）、中山二（撫順公園旁）、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市，當天以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，優惠品項以低價者計。

▲伯朗咖啡6月份好友分享日於特定門市提供「飲品買一送一」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡官網）
▲伯朗咖啡6月份好友分享日於特定門市提供「飲品買一送一」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡官網）

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