醉了！種貓薄荷驅蚊變「集體哈草」 網笑：以為發生命案
警察伯伯這裡有人「集體嗑草」！夏天是蚊蟲大量出沒的季節，除了自備防蚊神器以外，不少人也會種植一些驅蚊的植物。就有一名網友為了驅逐蚊蟲在院子裡種了貓薄荷，沒想到竟變成「事故現場」，網友看了全笑說：「以為發生命案」！
日本一名推特主日前分享了一張照片，表示最近是蚊子生長的季節，因此在庭院的圍牆前種了幾株可以驅蚊的貓薄荷，享用以驅趕討厭的蚊子，沒想到卻吸引成群的貓咪躺在地上「集體吸貓草」！原來貓薄荷中的荊芥內酯 (Nepetalactone)，是蚊蟲聞風喪膽的物質，但同時也是貓咪趨之若鶩的成份，因為它能刺激貓咪的感受費洛蒙的「梨鼻器」，所以對部分貓科動物會有特別的效果，貓咪聞了之後會做出翻滾、流口水、啃咬或是磨蹭的反應，也同時能促進牠們食慾、舒緩壓力，因此屋主種植的貓薄荷，默默引來附近成群的貓咪，畫面看過去地板上倒臥著各種花色的喵星人，全都一副慵懶又愜意的模樣，乍看之下還以為是某種大型「事故現場」！
網友看了照片都紛紛笑說：「乍看還以為發生命案」、「種起來！」、「種貓得貓」、「哇噻，貓兒朵朵開」、「突然知道怎麼養貓了」、「毒品沉迷區」、「還在茫啦！」、「保安～保安～！這邊有貓聚眾呼“麻”啊～！！」、「全部ㄎㄧㄤ掉」、「集體吸毒～」、「哈們！」。（編輯：陳珮瑜）