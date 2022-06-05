苗可麗國三初戀把到校草　遭女同學眼紅圍堵「狂罵騷包」

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為了能跟校草進一步接觸，苗可麗自到告奮勇搶當大家都避而遠之的值日生，就是為了倒垃圾時能經過校草的教室，多看對方幾眼。垃圾倒了幾次後，相當主動的苗可麗，就準備了寫著「我想認識你」的紙條，過沒多久就收到校草回信，而且對方還用了當時很昂貴的日式香水信紙，讓苗可麗當下覺得好浪漫，2人也開始信紙傳情，情愫慢慢滋長。
為了能跟校草多一點相處時間，還刻意挑了一樣的補習班，每天下課到補習前的2個小時，成了她當時最快樂的時光，但因為2人沒錢又穿著國中制服，只能約在台中公園，又怕2人坐下來會擦出愛的火花，所以只能不停的走，苗可麗說：「人生第一次的腿部關節炎就是那時候發生。」
苗可麗第一次打電話打到被媽媽抓到，也是那時候，因為每天都要打電話給他，媽媽發現電話費暴漲，開始追問但苗可麗打死不承認，媽媽去調通話記錄，才抓到就是她每天在講電話。苗可麗說除了打電話被抓包，那時候也是她人生第一次被圍起來嗆聲，因為當時很多人喜歡校草，有次下課就被一群很有個性的女生圍起來，對方還嗆說：「聽說妳很騷包！」當時很害怕的苗可麗只能弱弱的回說「沒有」，還好對方最後只留下一句要她注意一點就離開，笑說雖然很害怕，但是心裡還是有點暗爽，因為自己早已把到校草。