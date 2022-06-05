引擎蓋救出小幼貓！女警一看秒被萌翻：要跟我回家嗎？

警察也無法抵擋小貓的魅力！美國一位民眾日前發現一隻小貓卡在汽車的引擎蓋裡不，嘗試了各種方法都無法將牠誘拐出來，只好打電話請求警察幫忙救援，沒想到小貓因此找到自己的新奴才！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲員警們獲報一隻小貓卡在汽車引擎蓋與駕駛座之間，所有員警七手八腳地試圖將牠救援出來。（圖／FB帳號Town of Ramapo Police Department）根據外媒報導，美國紐約州羅克蘭郡拉馬波鎮Town of Ramapo的警察局，在5月26日接獲一名住在薩芬村Suffern的民眾報案，表示有一隻小幼貓卡在車子裡，怎麼也無法將牠救出來，加上當地沒有動物管制局，該位車主只好打電話到警察局求助。員警一行人帶著寵物醫療箱到抵達現場，發現小貓咪卡在引擎與駕駛座之間的隔板中，相當難處理，於是一行人有的趴下車底檢查，有的試圖將手伸進引擎蓋深處撈，七手八腳地就是想要將牠拉出來。▲大家商討著要怎麼樣才能將小貓順利救出。（圖／FB帳號Town of Ramapo Police Department）▲花了一番力氣，小貓咪終於被撈出來了！（圖／FB帳號Town of Ramapo Police Department）▲小貓：嚇死寶寶了……倫家沒有做壞事啊！（圖／FB帳號Town of Ramapo Police Department）▲在現場執勤的女警克莉絲汀對牠一見鍾情，立刻表示要收編牠，並為牠取名「奧托（Otto）」。（圖／Christine Winter）▲奧托：偶終於釣到奴才了！（圖／Christine Winter）一陣兵荒馬亂之後，事件本尊終於現身，是一隻可愛的黑白小貓，由於牠眼睛尚未變色，研判牠大約才一個月大左右，被員警救出來後牠也沒有反抗，就這樣乖乖地鑽進警察叔叔的懷抱裡。而當時也正在出勤的女員警克莉絲汀Christine Winter一看見小幼貓就對牠一見鍾情，立刻自告奮勇表示要收編牠，並替牠取名「奧托（Otto）」，與自己領養的貓咪「艾拉（Ella）」一起結伴生活呢！（編輯：陳珮瑜）醉了！種貓薄荷驅蚊變「集體哈草」 網笑：以為發生命案自己賺罐罐！幼貓擔任「蔬果店長」 肉球忙推銷：快來買表情包？海豹「擠眉弄眼吐小舌頭」 網笑翻：內建工讀生老貓熱愛看卡通！天天吵奴才開電視 網笑：養到電視喵童