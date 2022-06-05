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Toyz嫌狗都不吃！「顏清標水餃」竟獲千千好評　排進前三

▲曾被Toyz批評「狗都不吃！」的標太郎水餃，卻被千千排進三名。（圖／Toyz YT、千千 IG）
▲曾被Toyz批評「狗都不吃！」的標太郎水餃，卻被千千排進三名。（圖／Toyz YT、千千 IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-05 15:03:40

由台中在地知名人物顏清標，所推出的自家水餃品牌「標太郎」，日前卻遭到有「美食公道伯」之稱的Toyz批評「狗都不吃」，掀起網路不小討論。結果另一位美食正妹千千吃完後竟然稱讚味道不錯，而且還放進會回購的排行榜來推薦給網友們。

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千千3日在YouTube頻道上推出的影片「全聯冷凍水餃開箱！打拋豬、辣子雞、泡椒豬，8種特殊口味你吃過嗎？」中，親自試吃了標太郎打拋豬手工水餃，她形容，味道其實還不錯，雖然並非使用道地的打拋葉，而是採用九層塔，偏向台式打拋豬的味道，一點點微辣，皮算Q，肉蠻多，而且吃起來沒有空氣感，很加分。

▲千千評價標太郎的水餃，味道還不錯，甚至放進回購排名前三。（圖／千千YouTube）
▲千千評價標太郎的水餃，味道還不錯，甚至放進回購排名前三。（圖／千千YouTube）
雖然對千千來說，驚豔感沒有到非常重，但她坦言，偶爾看到可能會回購。然而，千千在結論自己會回購的口味時，竟然也把標太郎打拋豬水餃放進名單內，「我覺得這兩款也不錯，就是我覺得大家有興趣，沒吃過可以試試看」，第一名則是灣仔碼頭鮮蝦韭黃水餃，其次則是及第瓜仔肉水餃，與標太郎打拋豬肉水餃並列第二。

至於Toyz先前評論的標太郎水餃口味則是「高麗菜豬肉」，雖然和千千吃的口味不同，但Toyz卻給予非常低的評價，不僅水餃皮厚，味道詭異，買回來吃是會生氣的那種，更形容「整體來說，狗都不吃，豬肉不像豬肉，吃到相當難吃的一個水餃。」讓網友不禁嘲笑，「感謝toyz用生命拍影片」。（編輯：詹鎰睿）

▲千千評價標太郎的水餃，味道還不錯，甚至放進回購排名前三。（圖／千千YouTube）
▲千千表示，網友們可以嘗試看看標太郎的打拋豬水餃，可見給予不錯的評價，才會推薦給大家。（圖／千千YouTube）

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