居家上班比坐牢慘？上廁所、踏出門都不行　這招搞定老闆

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除此之外，因為沒有在辦公室讓主管看得到，居家上班期間幾乎每天都被主管訊息轟炸，一直傳訊息要求回報工作計畫跟進度，沒有馬上回覆就奪命連環call，還會一直監視大家的Teams有沒有「亮綠燈」！讓他大嘆：「這樣還不如到辦公室更好！」不禁想問大家該怎麼「刷存在感」，讓老闆知道自己沒在偷懶呢？
鍾文雄指出，104曾調查有54%的企業認為居家上班工作效率比進公司差，且有3大缺點，包括員工產出受影響、員工家中誘惑太多容易分心以及溝通困難，只有8%的企業認為居家上班工作效率比進公司更好，反觀上班族則有51%認為居家上班工作產出跟進公司一樣。
鍾文雄說，很多企業對於員工的信任度不足，進行居家上班就很容易碰到糾紛，例如有企業硬性規定員工每小時都得簽到回報一次，或是把員工當賊看，設計打卡軟體還要定位員工的位置，只要離家超過1公里就不行，往往讓員工壓力大到喘不過氣來，其實也影響了工作的效率。
鍾文雄強調，居家上班其實是企業信任的重塑，管理上與企業本身的經營風格大有關係，建議上班族如果碰到比較有控制慾望的主管，最好直接跟主管約定好定期回報工作進度，同時主動發問自己碰到的問題，並且撰寫工作日誌交代清楚每天工作的事項，讓主管慢慢對你的工作產生信任，就會減少不必要的擔心與誤會。另一方面，主管或公司管理單位，既然要實施居家上班，最好對員工「抓大放小」，管控好工作進度即可，畢竟例如創意的工作，與其要求員工都樣固定在位置上，不如讓他們有更多的彈性空間，或許工作效益會更好。