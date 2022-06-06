不能出國就去飯店「宅渡假」！1晚2千有找：全家一起賴床
雖然國內本土疫情還在高原期，但暑假腳步越來越接近，似乎也慢慢有走向解封的跡象！飯店業者看準商機，紛紛提前推出優惠搶客，台北凱達大飯店推出6月份限定的「24小時宅渡假」專案，雙人房平日每晚只要1988元起，還可以加價升等3人或4人房，讓全家一起睡好住滿24小時，好好享受不被打擾的賴床時光，在疫情讓人情緒緊繃之際，用簡單的安心旅遊療癒放鬆一下！而新竹豐邑喜來登大飯店即日起至8月31日，平日週一至週四推出「餐飲夏日有禮賞」超值回饋，盛宴自助餐廳祭出2位成人同行用餐，第2人享半價優惠，讓饕客們無限暢享近百道的各國美食吃到飽。
今年本土疫情正好在5月份達到最高峰，讓雙子座的壽星們根本無法慶生，但別難過，台北凱達大飯店除了有24小時宅渡假專案以外，6月30日前，為住宿慶生的雙子座壽星大方加碼500元的館內消費抵用券2張與紅酒1瓶，輕鬆在房內大啖豐富的飯店外帶美食，享受安心的慶生行程！位於5樓百宴自助餐則是為用餐慶生的雙子座壽星們推出「Lucky Star」優惠方案，6月30日前凡雙子座壽星，同桌用餐好友通通享7折優惠。
新竹喜來登則是從即日起至8月31日，在平日週一至週四推出四大餐廳聯合促銷「餐飲夏日有禮賞」，兩位成人於午餐、下午茶或晚餐時段至「盛宴自助餐廳」用餐，可享同行第二人半價優惠；於「迎月庭日式料理」點用任一組套餐，加價199元即享「Asahi生啤酒」無限暢飲；「大廳酒吧」內用餐點可享「單片蛋糕」100元優惠價，享用半自助吧午餐加價100元，加贈「康普茶特調」一杯；「采悅軒中餐廳」招牌必點「八色片皮烤鴨」原價2780元+10%，期間限定82折優惠價2280元+10%，輕鬆享用融合創新32味新吃法的經典烤鴨美味。