內幕／張善政向桃園要角借將　杜紫軍領軍總統層級顧問團

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地方人士表示，在朱立倫宣布徵召張善政的當下，桃園市長選舉已被拉高至副總統、院長層級，在朱立倫縣府任內老班底穿針引線下，朱強硬提名造成的傷口正慢慢止血，地方團結的景象漸能看出雛形，黨中央也已朝下個目標前進——政策白皮書。
在此同時，張善政的人脈優勢也在發酵。該人士表示，張善政閣揆時期的副手杜紫軍接起了政策團隊總召集人的工作，過去在馬時期農委會主委陳保基也在加入陣營，未來團隊中勢必由三大族群組成：前國政內閣、科技產業界人士、熟悉桃園市政的前局處首長。
該人士也預期，擬定政策白皮書背後陣容也少不了2020總統大選時，韓國瑜國政顧問團的影子。他提及，包括具國土規劃、建設、防災專業的陳威仁及前內政部長李鴻源、前科技部長徐爵民、政大勞工研究所專任教授兼所長成之約、前環保署長魏國彥、前交通部長陳建宇、前教育部長吳清基等人都會是徵詢對象。
張善政為備戰選舉，向桃園藍營要角借將，佈局基層。張善政選舉辦公室目前有由前立委陳學聖牽線的資深地方記者康鴻志，他是陳學聖在2018年競選桃園市長的重要幕僚，於桃園跑線多年，專責進行媒體聯繫、新聞議題回應，張善政也借重他多年經營的圈內人脈，打通地方媒體。
為接地氣，張善政團隊也延攬入前桃園縣長吳志揚時期的觀旅局長、縣長辦公室主任李紹偉，李熟悉桃園市政發展，主責行程安排工作，掌握地方基層人脈及未來政策宣傳。2014年前副縣長葉世文因涉八德合宜住宅收賄案，吳志揚大刀開鍘五位首長，並將縣府顧問詹政雄取消兼縣長辦公室主任職位，由當時是觀旅局長的李紹偉則接下兼任辦公室主任職位，升為幕僚。從此事可看出吳對李的高信任度，如今介紹給張善政，也讓張獲得在地有效加持與銜接。
張善政選辦中，還有隱身幕後的年輕幕僚，年僅22歲的攸你資訊創辦人游弘宇，曾開發「UniLife你的防疫小幫手」App，使用者可依據自身症狀並且輸入位置，App就會提供所需的疫情常用連結，包括關懷中心的電話、提供PCR的醫療院所、視訊診療服務、快篩地圖等資訊，游目前就讀清華大學科技管理學系四年級，四年前的他則以「特殊選才」方式錄取清大。
游弘宇進入張善政團隊後，也扛起「科技小編」工作，透過張善政[email protected]防疫小幫手，確診民眾輸入資訊即可找到快篩判讀機構、快篩地圖、視訊診療診所及清冠一號等藥品購買地點等，並針對桃園市民眾打造進階版防疫資訊平台，輕鬆取得當地防疫機關資訊，替地方防疫人員減輕負擔。
國民黨主席朱立倫也指派文傳會副主委林家興赴桃園協助，林為國民黨第九屆青年團總團長，為國民黨青年智庫新共和通訊創辦人，此時也兼任國民黨黨史館主任，2015年朱習會時，林家興以青年團總團長的身份出席，為國民黨方面與會者中最年輕的一員。如今朱立倫將貼身子弟兵「借將」給張善政，也被視為朱立倫極為重視桃園選戰的舉動。
同時，兼任國民黨桃園市黨部主委的桃園市議長邱奕勝向黨中央請辭，為不影響黨務運作，黨中央指派黃敏恭任代理主委，黃是朱立倫桃園縣長任內副縣長及前代理桃園縣長，熟悉在地派系眉角與生態，人脈廣、地方影響力，且身段柔軟、善於操盤，可補足張善政目前尚未成熟的選戰力道，將成為桃園選情一大助力。