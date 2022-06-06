舊戶申請300億元租金補貼專案 政府幫試算資格「包中」
中央政府推出的300億租金補貼專案，即將在今(111)年7月1日正式開放申請。政府將透過「地方政府調查試算意願、系統自動帶入資料、重新審查試算結果寄發通知、確認同意申請、核定撥款」5步驟，來協助目前正在接受「整合住宅補貼資源實施方案」的租金補貼戶或社會住宅包租代管承租戶享有試算服務。內政部營建署指出，上述的舊戶如果仍然沒有持有住宅、沒有享有其他同性質補貼、平均每人每月所得也在最低生活費3倍以下，重新審查後應仍符合本次300億元擴大租金補貼申請資格，就不用擔心，相關申請「包中」，身分及權益並沒有改變。
不過營建署提醒舊戶，有2個時間點要特別注意，首先6月會陸續接到地方政府或租賃業者詢問。有無意願由營建署進行補貼金額試算。其次，在7月中下旬起，營建署會陸續將試算結果，以電子郵件方式通知有意願試算的舊戶，舊戶需在期限內點選信件內連結，上網回復「同意」才算完成申請程序。
營建署強調，如果去年申請沒有留下電子郵件的舊戶，會另外以郵寄方式來進行通知，因此6、7月要特別留意以前申請租金補貼時填寫的地址及電子郵件，以保障自身權益。
由於許多民眾對於300億擴大租金補貼有疑問，營建署諮詢專線已於6月正式啟動，可於週一至週五上午8時至下午6時撥打02-7729-8003，將有專人服務。也可以前往內政部不動產資訊平台查詢。