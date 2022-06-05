陳怡叡泡湯「男友視角流出」　害羞招供初體驗回憶

被封為「地表最正啦啦隊員」的樂天女孩陳怡叡（Yuri），因亮麗外貌及修長美腿，常演出電視劇、電影，並受邀各大綜藝節目當嘉賓，最近上沈玉琳的節目《威廉沈歡樂送》邀請，入住苗栗溫泉飯店，個性柔順的她，不但配合演出男友視角短片，連寶貴的初體驗在何處發生，竟然都說了！





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▲Yuri寫真處女作福利給好給滿。（圖／陳怡叡臉書）







▲陳怡叡擁有高顏值及火辣身材。（圖／陳怡叡臉書）

▲Yuri緩慢移動自拍鏡頭。（圖／陳怡叡IG）

由於該節目單元都會邀請嘉賓泡溫泉、玩遊戲，陳怡叡先是被要求和攝影師來一段向男友撒嬌的橋段，故意裝作很疲累，卻又禁不住另一半要求，只好答應和男友親熱的戲劇情節，她害羞到不知該看哪裡，表情非常「母湯」，最後也不免俗換上綠色比基尼，將自豪的結實腹肌與修長美腿，展現在觀眾面前。





玩遊戲時沈玉琳絲毫沒憐香惜玉，拿愛的小手打陳怡叡腳底，玩「真心話大冒險」時還突然問「第一次在哪發生？」讓陳怡叡當場傻眼，卻老實回答說「在自己家裡」，當時媽媽不在家，沈玉琳聽完故意對鏡頭喊話：「Yuri媽媽，妳現在知道了，那一年妳去上班的時，妳們家被那個了」，讓她當場求饒：「媽！我對不起妳！」沈又追問「最待別的激戰場所在哪裡」？陳怡叡寧願被打屁股，也不肯再透露隱私了。





▲陳怡叡（左）被沈玉琳追問初體驗，害羞招認在家裡。（圖／翻攝威廉沈歡樂送YouTube）

▲陳怡叡（左）誠實說出初體驗，緊急和媽媽道歉。（圖／翻攝威廉沈歡樂送YouTube）

陳怡叡收工後連換兩套泳裝，深夜在IG上傳美照，粉絲看得心滿意足，直呼「Yuri身材真的無敵，毫無贅肉，臉蛋又漂亮，地表最正的啦啦隊無誤」、「沈玉琳上輩子不知道拯救地球幾次」、「太羨慕威廉沈了！Yuri 真的是美人胚子」、「我也想跟Yuri泡湯」。



