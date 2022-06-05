訪美首站赴胡佛研究所 朱立倫：國民黨為穩定台海力量
國民黨主席朱立倫2日展開訪美行程，第一站到史丹佛大學胡佛研究所，距離他上次到訪已有三年時間。朱立倫表示，美方學者專家對台灣的地方選舉感興趣﹔他也強調，國民黨會繼續捍衛中華民國，貫徹自由民主價值，扮演台海和平重要力量。
朱立倫一行人此次訪美將走訪舊金山、華府、紐約、洛杉磯等四大城市，為期兩週。朱將於華府從停留至5／8；6日在布魯金斯學會（Brookings Institution）進行公開演講、8日則赴國民黨駐美代表處揭牌；9日朱立倫將前往紐約，並與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，拜會中華公所並出席僑宴，接著搭機前往洛杉磯；10日抵達洛杉磯後，將繼續會晤海外僑胞。
朱立倫今日透過臉書表示，他這次訪美行，第一站到史丹佛大學胡佛研究所，距離他上次訪問已經3年了，很高興再次見到許多老朋友，也結交許多新朋友。他們和常駐胡佛熟悉台灣的學者專家，包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）、前軍事將領以及新生代學者共同探討了疫情後的國際變局、美中台關係的最新動態，以及大家相當感興趣的地方選舉議題。
朱立倫強調，面對自由主義國際秩序面臨挑戰，國民黨會持續捍衛中華民國、貫徹自總理孫中山先生創黨建國以來的自由民主價值。這次來美國，就是要和全世界民主國家交朋友，持續扮演穩定台海和平的重要力量。