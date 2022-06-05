高雄今增9193例　陳其邁：估計還要7到10天疫情才往下走

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潘炤穎也以分析年齡層 看到大概6/4趨勢約相等 較值得提的是 比例有上升是65以上及30-39 還有12-19 分別是65以上推估與家庭群聚有關 其他兩個可能與社交活動有密切關聯 跟我們在目前校園停課期間 可能在特定接觸對象上 特別12-19的同學 也呼籲家長多加關心 可能在家裡還是乖乖在線上上課。
潘炤穎也[認為，50-64歲在3日時超過2000人後，確診個案數下降，但不代表50-64風險低 因為在圖卡上可以看到，所有年齡層50-64感染比例最高，他提醒市民在職場社交互動上，這個族群要留意，且65歲以上在年齡層分布上，個案數占總體15%，這樣比例讓我們特別要呼籲家庭裡同住長者 若家裡有接觸者或確診者 一定要跟長者保持安全距離 共食共餐共同生活空間接觸要特別注意 建議全程戴口罩。
教育局長謝文斌表示，高雄今天校園共590人快篩陽性確診，包括高中職、國中213人、國小和幼兒園377人。有506人為居隔、匡列期間轉陽性，另有84人為初篩陽性。在6月12日前都實施居家線上學習。今天在鳳山國中施打站有330人施打，明天靜思堂也會設置施打站。
謝文斌表示，明天起進行校園疫苗施打，共21所學校要施打，在6月8日將完全全市校園施打。目前5至12歲施打率已達7成，約4.5萬人未施打，希望家長盡可能讓孩子施打疫苗。謝文斌認為，疫苗打進去就有保護力，校園施打便利，學校會提供妥善 老師醫護會照顧 不管有沒有繳交意願書 如果現在有意願繳交到學校可以施打。
陳其邁指出，高雄疫情現在高雄處於高原期，大概持續到下周疫情逐步緩解，以當時4月5日所提出策略 希望疫情可以慢慢上慢慢下，這樣做第一保存醫療量能降其次能降低死亡重症第三是建立群體免疫，目前高雄盛行率今天是7.81疫可能要達到12%，疫情曲線才會往下走，目前高雄仍在高原期，約要再7至10天左右確診人數才能往下走。陳其邁說，目前疫情量能足夠，高雄病床數目前仍維持5成的空床，6萬8252人在家居家照護，週一至週五幾乎全由診所負責輕症者的治療，週六週日也有超過65%由診所負責診療服務。
陳其邁也說，以5日平均均線圖來看高雄逐步進入高原期疫情逐步緩和 北部曲線上來比較快 但我們慢上慢下，曲線與當時戰略目標一致，因為要讓疫情緩解 要讓Omicron社區流感化才能建立群體免疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。