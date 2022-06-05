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《原子》林佳辰22歲慶生　曬超Q嫩照「肚子肉跑出來」

▲林佳辰生日秀出小時候嫩照。（圖／翻攝林佳辰IG）
▲林佳辰生日秀出小時候嫩照。（圖／翻攝林佳辰IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-05 18:09:55

台灣最強男團選秀節目《原子少年》的人氣王，當屬地球組的林佳辰，從童年時期還是小胖弟的他，勤練跆拳道健身，如今暴風式抽高成180公分濃眉大眼、模樣清秀的「天選之子」，今（5）日迎來22歲生日，他不介意年幼時的黑歷史，大方秀出5歲的慶生照，可愛模樣逗樂粉絲，打趣說「肚子肉跑出來」、「胖胖的也可愛」。

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▲林佳辰獲告白絕招，卻被初戀虧老派。（圖／記者陳明安攝）
▲林佳辰小時候是胖弟，高中時才暴風式抽高。（圖／記者陳明安攝）
▲《原子少年》地球組林佳辰，是團內的人氣王。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》地球組林佳辰，是團內的人氣王。（圖／野火娛樂提供）

在少年圈裡人緣極佳的林佳辰，收穫眾多好友和歌迷們的生日祝福訊息，他發文感謝爸媽和觀眾們的支持，「謝謝粉絲們的來信，我都有仔細閱讀，大家的心意我都收下了，也謝謝身邊好朋友的祝福，希望所有人都健康、平安，祝所有人都能保持叛逆、無畏、純粹、刻苦耐勞」。

在節目播出後，林佳辰被封為「Ending妖精」，帥氣指數破表，日韓觀眾都很看好他出道，演藝事業未來可期。其實小時候稚嫩微胖，並沒有太多自信，靠著家人鼓舞走上演藝之路，現在就讀黎明技術學院表演系，2018年曾獲選伊林璀璨之星花漾少男少女組亞軍，也加入「喜歡音樂」當練習生3年，除了擁有高顏值外，更培養了能唱跳能創作的豐厚實力，在《原子少年》瞬間成為人氣王。

▲林佳辰5歲生日照片非常搞笑。（圖／翻攝林佳辰IG）
▲林佳辰5歲生日照片非常搞笑。（圖／翻攝林佳辰IG）
▲林佳辰小時候是個胖弟。（圖／翻攝林佳辰IG）
▲林佳辰小時候是個胖弟。（圖／翻攝林佳辰IG）

在《原子》成團希望濃厚，還有眾多戲劇邀約，林佳辰不排斥多方發展，為了在螢光幕上呈現才華，而不純粹靠顏值，他勤於練習吉他、寫歌，並與好友們組成團體「亞特蘭提斯」發表創作，如今已是厚積薄發等待啟航的少年，媽媽、姊姊卻還是希望他少吃點，再瘦點上鏡頭更好看。

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