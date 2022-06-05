粉絲絕望險自殺！聽黃美珍「這首歌」 獲勇氣重新振作
黃美珍推出全創作敬拜歌EP《Lion of Judah》，她透露近期不斷出現來自親友和粉絲的反饋，發現不但因這張福音作品多了很多年輕一輩的學生粉絲，更有發生不少令她感動的事，有位聽眾私訊她，本來因絕望而想走上自殺的路，卻因偶然聽到黃美珍新歌《猶大的獅子》，裡頭有一句歌詞：「哪裡跌倒哪裡站起來」，讓這位聽眾不知哪來的勇氣，瞬間打消了念頭。
黃美珍表示自己在台上很有搖滾女將的氣場，可是私底下慢熱、害羞，覺得自己常常辭不達意，說話有時讓人誤會，在教會服事後，自己個性和處事上慢慢有了成長、改變，「最沒想到的是，以前封閉的我，竟然開關開了，有很多事想透過創作，一股腦想分享給這世界！」於是，她立志催生了構想中的敬拜歌EP，而且完全是「一人唱片公司」規模，由詞曲、製作、配唱和文案等，都是黃美珍一手包辦。
黃美珍新歌《猶大的獅子》傳捷報，以敬拜歌之姿登上中廣排行榜冠軍，得知好消息的她開心不已，感動落淚。不僅如此，她獲知歌曲幫助到瀕臨自殺者重新站起來，更進一步帶領對方認識主，黃美珍滿懷感恩，提到《猶大的獅子》要分享的就是「勇氣」，感謝上帝給了她勇氣，勇於面對自己的不足與軟弱也讓她有機會，用歌曲將自己的勇氣，分享給了周遭有福之人。
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