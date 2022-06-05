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PLG／朱雲豪爆發！飆6三分、狂砍24分　攻城獅2:0領先

▲攻城獅朱雲豪命中三分。（圖／攻城獅球團提供）
▲攻城獅朱雲豪命中三分。（圖／攻城獅球團提供）

記者黃建霖/新竹報導

2022-06-05 19:38:44

P.eague+職籃第二季首輪季後賽今(5)日進行新竹街口攻城獅對新北國王的G2賽事，攻城獅狀元前鋒朱雲豪這一場打出生涯代表作，投進6顆三分球、砍下24分，終場以99:91擊退對手，系列賽2:0領先。

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國王主將楊敬敏例行賽對攻城獅場均可攻下24.8分，但在G1卻只有13分進帳，他的失常也讓球隊在客場打得很艱難，最終輸掉了比賽。此役國王變陣，洋將由牧倫斯取代里金斯，希望能以1:1回到主場。

這一場國王反擊打得相當快速，攻城獅開賽4分鐘內累積了6次失誤，讓客隊打出一波19:3的攻勢。不過隨後攻城獅在高國豪漂亮的三分打後，重新振作，回敬一波20:7的反擊，首節打完以24:27落後。

次節兩隊分數上不斷拉鋸，該節末朱雲豪單節三分3投3中，幫助球隊單節攻下31分，反超比數；國王前兩節命中率不高，但靠著積極爭搶下11個進攻籃板，以及爭取到23次罰球、命中19分，還是能緊咬比數，只落後4分。

下半場朱雲豪手感依舊火燙，很快又命中三分，接著又是一次切入進算，率隊打出17:6的高潮，但國王再次展現韌性，靠著牧倫斯和湯瑪士不斷進攻禁區，他們縮小分差，以7分落後進入到末節。

國王在第四節開賽連得5分，又追到只剩下一顆球權差距，不過攻城獅靠李家瑞的二次進攻得分止血，接著林宜輝再投進三分球，將領先分數維持在安全範圍。接著高國豪爆發，一次時間到點前的上籃，然後又是頂著人投進三分，攻城獅在時間剩下2分42秒時領先到14分。國王喊出暫停後，連得5分試圖做出最後反撲，但時間不站在他們那邊，最終仍以8分差輸球。

上一場禁區被對手砍下70分，國王本場做出修正，讓例行賽交手場均可以拿到36.2分的辛巴，今天只有21分進帳。不過朱雲豪此役站了出來，外線9投6中，得到本土最高的24分；高國也有11分6助攻進帳。國王方面，以湯瑪士的21分27籃板最佳。

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