不是林襄、峮峮！「極品大隻馬」奪下必敗寫真集冠軍

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第二名為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」32歲成員峮峮，進軍演藝圈小有成績的她，不輕易裸露32E、26、34好身材，不過2019年推出《一見峮心》寫真集，最大尺度全身只穿一條蕾絲內褲，手遮E罩杯雙峰，在北海道雪景拍攝，首次嘗試上空不露點，深藏不露的曲線驚豔粉絲；今年2月，峮峮帶來久違的寫真作品《QUNing》，這次走性感文青風，掌鏡的女星林予晞拍出峮峮的女人味，又不失她獨有的童真感。
奪下最想擁有啦啦隊女神寫真書冠軍的，是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」30歲成員短今，獲得最高50.01%票數，集身高173公分，34D、25、35傲人三圍的她，有「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」稱號，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王，2018年發行第一本個人寫真書《今夏戀愛中》，去年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中：短今Sammie》，反應皆不俗。
對於打敗眾啦啦隊女神，成為寫真集女王，短今感到十分驚喜，她向《NOWnews今日新聞》表示：「《今日旅行中》寫真展現不一樣的風格，是大家平常在球場沒有看過的我，很開心大家喜歡這本寫真，也謝謝所有幫我投票的粉絲！」
其餘第四至八名依序為陳怡叡、壯壯、孟潔與李恩菲、巫苡萱、粿粿。（編輯：楊穎軒）
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