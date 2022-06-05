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不是林襄、峮峮！「極品大隻馬」奪下必敗寫真集冠軍

▲必敗啦啦隊女神寫真集票選出爐。（圖／短今IG）
▲必敗啦啦隊女神寫真集票選出爐。（圖／短今IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-05 20:30:142022-06-05 20:33:39

「啦啦隊女神」市場競爭激烈，具備高顏值、魔鬼身材已經是基本條件，但唯有獨特的個人魅力及特質，才能真正殺出一條血路，擄獲廣大粉絲的心，近年不少女孩推出寫真書，放送養眼福利，留住青春也測試人氣，《NOWnews今日新聞》挑出8位啦啦隊女孩，請網友票選最想擁有哪一位女孩的寫真作品，結果出爐。

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第三名為樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」24歲成員林襄，擁有160公分身高，32E、24、33完美三圍的她，被封為「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」、「純欲女神」，去年5月推出個人首本數位寫真書《與你襄遇》造成搶購，今年1月發行實體版，出版社緊急再版仍供不應求，銷售量破萬本，再創紀錄；僅隔4個月，第二本《與你襄愛》火速問世，至今成為鐵粉人手一本的「寫真教科書」、「寫真聖經」。

▲林襄是樂天女孩人氣成員，IG粉絲超過107萬。（圖／林襄臉書）
▲林襄是樂天女孩人氣成員，IG粉絲超過116萬。（圖／林襄臉書）
▲林襄因長相神似高雄市議員黃捷，初期被封「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」。（圖／林襄臉書）
▲▼林襄因長相神似高雄市議員黃捷，初期被封「極巨版黃捷」、「兇版黃捷」。（圖／林襄臉書、IG、莉奈文創提供）
▲林襄在盛夏拍寫真書，拍到香汗淋漓。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄分享福利照。（圖／林襄IG）
▲林襄32E的好身材，讓粉絲相當羨慕。（圖／莉奈文創提供）
▲▼林襄《與你襄愛》尺度沒讓粉絲失望。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄寫真書展露居家私密場景，宛如老公視角。（圖／莉奈文創提供）
▲林襄漫步在沙灘上，露出甜甜微笑。（圖／莉奈文創提供）
第二名為中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」32歲成員峮峮，進軍演藝圈小有成績的她，不輕易裸露32E、26、34好身材，不過2019年推出《一見峮心》寫真集，最大尺度全身只穿一條蕾絲內褲，手遮E罩杯雙峰，在北海道雪景拍攝，首次嘗試上空不露點，深藏不露的曲線驚豔粉絲；今年2月，峮峮帶來久違的寫真作品《QUNing》，這次走性感文青風，掌鏡的女星林予晞拍出峮峮的女人味，又不失她獨有的童真感。

▲▼峮峮是中信兄弟啦啦隊當家人氣成員。（圖／峮峮IG）
▲峮峮是PS女孩人氣成員。（圖／峮峮IG）
▲峮峮清純活潑的形象，深受粉絲喜歡。（圖／波麗佳音提供）
▲▼峮峮清純活潑的形象，深受粉絲憐愛。（圖／波麗佳音提供、峮峮IG）
▲峮峮（下圖左一）分享泡湯福利照。（圖／峮峮臉書）
▲峮峮曾挑戰上空寫真。（圖／翻攝PTT）
▲峮峮曾挑戰上空寫真。（圖／翻攝PTT）
▲峮峮在寫真書小露性感，精裝版預購就突破5千本。（圖／波麗佳音提供）
▲▼峮峮第二本寫真書光預購就突破5千本。（圖／波麗佳音提供）
▲峮峮泡湯裸拍寫真集。（圖 / 波麗佳音台灣）
奪下最想擁有啦啦隊女神寫真書冠軍的，是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」30歲成員短今，獲得最高50.01%票數，集身高173公分，34D、25、35傲人三圍的她，有「極品大隻馬」、「青筋女神」、「中職啦啦隊小巨人」稱號，曾與同期的峮峮被票選為PS女孩新人王，2018年發行第一本個人寫真書《今夏戀愛中》，去年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中：短今Sammie》，反應皆不俗。

▲▼短今因有韓星李英愛神韻，而得其綽號。（圖／短今臉書、IG）
▲▼短今因有韓星李英愛神韻，而得其綽號。（圖／短今臉書、IG）
▲短今辣曬美背。（圖 / 短今IG）
▲短今身材高挑，在中信女孩裡相當顯眼。（圖／翻攝短今FB）
▲短今身材高䠷，在中信女孩裡鶴立雞群。（圖／短今臉書）
▲短今是資深PS女孩，被譽為「中職啦啦隊小巨人」。（圖／短今臉書）
▲▼短今是資深PS女孩，被譽為「中職啦啦隊小巨人」。（圖／短今臉書、IG）
▲（圖／短今IG）
▲短今泳裝美照。（圖／短今臉書）
對於打敗眾啦啦隊女神，成為寫真集女王，短今感到十分驚喜，她向《NOWnews今日新聞》表示：「《今日旅行中》寫真展現不一樣的風格，是大家平常在球場沒有看過的我，很開心大家喜歡這本寫真，也謝謝所有幫我投票的粉絲！」

▲▼短今感謝《NOWnews今日新聞》讀者、粉絲的賜票。（圖／短今IG）
▲短今感謝《NOWnews今日新聞》讀者、粉絲的賜票。（圖／短今IG）
其餘第四至八名依序為陳怡叡、壯壯、孟潔與李恩菲、巫苡萱、粿粿。（編輯：楊穎軒）

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