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《民雄鬼屋》逼真還原古宅　場景詭譎嚇壞楊謹華

▲《民雄鬼屋》女主角楊謹華在充滿懷舊感的老宅房間裡慘遭鬼魅纏身。（圖／馬棋朵數位影像提供）
▲《民雄鬼屋》女主角楊謹華在充滿懷舊感的老宅房間裡慘遭鬼魅纏身。（圖／馬棋朵數位影像提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-06 00:05:00

由楊謹華、沛小嵐、夏靖庭等人主演的鬼屋電影《民雄鬼屋》，預計暑假上映，並搶先於6月底推出「民雄鬼屋實境體驗展覽」，將電影場景原封不動移至展場，讓對民雄鬼屋好奇不已的觀眾可以搶先一探究竟。這是楊謹華首度挑戰鬼片，她表示在演出時必須憑空想像各種反應，「我要相信這一切恐怖的安排都是千真萬確的！」也因為拍攝場景自然營造出陰森詭異的氛圍，「我的眼神、表情、肢體、聲音才有辦法讓觀眾透過銀幕也像是親身經歷一樣。」

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▲《民雄鬼屋》釋出超前導海報，描繪出古宅雄偉卻陰森的氛圍。（圖／馬棋朵數位影像提供）
▲《民雄鬼屋》釋出超前導海報，描繪出古宅雄偉卻陰森的氛圍。（圖／馬棋朵數位影像提供）

《民雄鬼屋》將嘉義民雄多年來發生的事件打造成全新故事，監製劉楓棋和編劇張哲鳴希望能夠創造台版「鬼屋宇宙」，選擇以民雄鬼屋開啟鬼屋宇宙的新視野，未來將以更多鬧鬼老宅為故事發想，推出一系列台灣著名鬼屋恐怖電影。《民雄鬼屋》為重現古宅的模樣相當用心，《民雄鬼屋》斥資千萬打造屋內外場景，除了赴當地場勘，更拜訪附近長輩詢問當時的房屋外貌和內部陳設，再由美術組仔細考究史料，按照1929年代的建築裝潢特色，一比一還原內部場景，認真程度讓演員們走進片場時都直呼驚奇，紛表示因為房間布置都極為精緻細膩，在拍攝時更能投入其中。

劇組在桃園租借上百坪的地，直接搭建整座庭院和水井，周圍綠蔭圍繞，展現出當年大戶人家的氣派，人煙稀少的景色也自然帶出哀戚淒美的氛圍；並請來金馬最佳視覺效果得主嚴振欽以特效陳現鬼屋外觀，監製劉楓棋表示，「畢竟民雄鬼屋是亞洲數一數二的知名鬼屋，必須認真重現這棟巴洛克風格洋房的模樣。」

▲《民雄鬼屋》監製劉楓棋曾打造大賣國片《可不可以，你也剛好喜歡我》，近期投入開發「鬼屋宇宙」。（圖／馬棋朵數位影像提供）
▲《民雄鬼屋》監製劉楓棋曾打造大賣國片《可不可以，你也剛好喜歡我》，近期投入開發「鬼屋宇宙」。（圖／馬棋朵數位影像提供）

此次電影拍攝道具已事先完整保留，將透過「民雄鬼屋實境體驗展覽」重現片中的算命間、公墓、古井、祭壇等陰森場景，讓觀眾在觀影前先來一場震撼式的「沈浸式體驗」，電影未上映前，即可先了解民雄鬼屋的故事場景和背景，彷彿身歷其境走進這棟全台著名的駭人老宅，看電影時必定更能完全投入其中，目前已可線上購票，超值套票包含展覽雙館券和電影兌換券，實境展將於625日於國立臺北科學教育館展開，鬼屋探險最新消息請上官方粉絲團（網址：https://www.facebook.com/ghosthouse.tw）。

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