岸田文雄與尹錫悅擬赴北約峰會　雙邊會談成焦點

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上一次日韓領袖面對面會談是2019年12月，當時是日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅舉行會談。這次，北約邀請日本、韓國、澳洲、紐西蘭4個亞太地區夥伴國出席北約峰會，4國領袖都有可能出席。
今年3月尹錫悅在韓國總統大選勝出後，岸田致電尹錫悅舉行會談，對於因二戰時「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）爭議等歷史問題造成關係惡化的日韓關係，雙方都認為有必要改善，也都希望早日舉行面對面會談。5月10日尹錫悅總統就職典禮，日本外相林芳正身為首相岸田文雄的特使出席。
日韓峰會如果能夠舉行，正好在北韓三番兩次發射彈道飛彈、進行核試之際，日韓加強合作關係能做到何種程度值得關注。
報導說，5月下旬，韓國調查船疑似在日本島根縣的竹島（韓國稱獨島）北方、日本專屬海域（EEZ）進行水文調查。日本執政黨自由民主黨內部對此批評浪聲高，因此交惡的日韓關係是否能修復，情況尚不明朗。
日本朝日新聞報導，岸田考慮出席北約峰會，目前正在做最後研議。有關俄羅斯侵略烏克蘭，岸田希望出席北約峰會，共商因應之道。如果岸田出席北約峰會，將是非北約成員的日本首相首度出席。
自民黨幹事長（相當於黨秘書長）茂木敏充今天在松山市進行街頭演說時表示，這個月後半，岸田將去德國參加七大工業國集團（G7）領袖峰會。
報導說，岸田預定6月26至28日參加在德國舉行的G7領袖峰會，預料可能之後前往西班牙。
但是，時間上剛好與可能將於6月22日舉行公告、7月10日舉行投開票的參議院選舉時間重疊，因此，對於岸田出席北約峰會一事，日本政府及自民黨內部有人持慎重意見。不過，岸田為了讓日本在國際社會的存在感提升，有意出席北約峰會。（編輯：林憬屏）1110605