中澳角力延續！澳軍機在南海遭共機「危險攔截」

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澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）指控，中方此舉「很明顯是非常危險的」，而澳洲數十年來都在南海地區，依據國際法進行海上偵察，於國際水域和空域行使自由航行和飛行的權利。澳洲新任總理艾班尼斯（ Anthony Albanese）也表示，澳洲政府已透過管道向中國表達擔憂。
對此，中國官媒《環球時報》在6日早晨發表1篇社論，聲稱事件中的一些關鍵細節被澳方「刻意隱瞞和迴避了」，質疑澳國偵查機赴南海的動機，展示的證據也相當不足。
《環球時報》嘲諷道，澳洲軍方顯然習慣性地成了「碰瓷專業戶」，而近幾年澳洲對美國「越貼越緊」，替華府出頭挑釁中國，並自認為是亞太地區的「代理警長」，說到底，澳洲一系列的挑釁行為，除了要演給國內的保守勢力看，更多的就是給華府的一種「匯報」。
《環球時報》強調，無論過去還是現在，中國從沒有對澳洲構成任何威脅，「恐華妄想症」更是對澳洲有百害而無一利，改善中澳關係沒有自動駕駛模式，關鍵是坎培拉要拿出實際行動，誰也不可能一邊給華府充當打手，一邊又從中國賺得盆滿缽滿，世上沒有這種道理。
中澳關係近年持續惡化，由於前總理莫里森（Scott Morrison）曾呼籲國際社會對新冠疫情展開溯源調查，惹火了北京，隨後便有了澳洲產品，如木材、大麥、葡萄酒等被禁入中國等事件發生，還一度禁止留學生前往澳洲。
此外，近期更重要的是雙方在太平洋的角力戰，特別是中國與索羅門群島於4月簽訂安全協議，引發澳洲、紐西蘭、美國的嚴重關切，擔心北京想藉此插足南太地區，威脅澳洲在區域內的大國地位。
在中國有意與太平洋多個島國都簽署安全協議的消息傳出後，澳洲新任外部長黃英賢（Penny Wong）更是與中國國務委員兼外交部長王毅，同一時段出訪太平洋島國，承諾給予更多尊重、協助島國應對嚴峻的氣候變遷、全球暖化危機；此舉看似起到力挽狂瀾的作用，導致北京未能如願與10個太平洋島國就安全議題等簽署協議，王毅也被諸多國際媒體指在太平洋「外交失利」。