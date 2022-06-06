NBA／第三節一波流！Curry狂砍29分　勇士G2主場扳平戰局

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次節塞爾提克外線手感還是相當火燙，Tatum和White接連命中，讓客隊重獲領先；危急時刻，Curry挺身而出，在快速的節奏中帶領球隊打出10:0反擊，之後Draymond Green在犯規後和Brown有身體糾纏，不過他幸運地逃過了技術犯規，半場打完塞爾提克已經用超過5成的命中率投進10顆三分球，但勇士靠著較少了失誤(6:11)取得2分領先。
易籃再戰後，勇士利用防守帶動進攻，Thompson這一節終於投進自己第一顆三分球，勇士一度取得12分領先；塞爾提克靠著Grant Williams和Tatum兩記三分追趕上來，不過Curry隨後連續兩顆三分穩住局勢，接著Jordan Poole在搶「Two For One」的情形中，連進兩顆高難度三分，勇士該節打出35:14的猛烈攻勢，取得23分領先。
末節勇士一波6:0的小高潮，塞爾提克整場都無法控制好他們的失誤，只能被隊手一波帶走。Curry今天三分球12投5中，全場21投9中，得到全場最高的29分；而Tatum也走出手戰低潮，19投8中攻下28分。
此役Gary Payton II' 傷癒出賽，總共打了25分鐘 ，除了防守端出色的完成任務之外，進攻端也3投3中攻下7分，另外還有3助攻3籃板。Poole今天狀態稍微回溫，也投進5顆三分球，得到17分。