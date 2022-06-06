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NBA／第三節一波流！Curry狂砍29分　勇士G2主場扳平戰局

▲Stephen Curry。（圖／取自GS Warriors推特）
▲Stephen Curry。（圖／取自GS Warriors推特）

記者黃建霖/綜合報導

2022-06-06 10:37:072022-06-06 10:42:58

總冠軍賽首戰慘遭逆轉的金州勇士，今日在主場必須要拿下G2的勝利。此役在主將Stephen Curry全場5三分、砍下29分6籃板4助攻3抄截的帶領下，他們在第三節淨勝對手21分，終場以107:88取勝，系列賽扳成1:1平手。

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開賽塞爾提克延續上一場氣勢，Jaylen Brown連進3球，帶領球隊打出13:5 攻勢，綠軍首節進攻幾乎全靠兩名探花球星，他們各自攻下13分，不過球隊發生7次失誤，該節打完還是以30:31落後。

次節塞爾提克外線手感還是相當火燙，Tatum和White接連命中，讓客隊重獲領先；危急時刻，Curry挺身而出，在快速的節奏中帶領球隊打出10:0反擊，之後Draymond Green在犯規後和Brown有身體糾纏，不過他幸運地逃過了技術犯規，半場打完塞爾提克已經用超過5成的命中率投進10顆三分球，但勇士靠著較少了失誤(6:11)取得2分領先。

易籃再戰後，勇士利用防守帶動進攻，Thompson這一節終於投進自己第一顆三分球，勇士一度取得12分領先；塞爾提克靠著Grant Williams和Tatum兩記三分追趕上來，不過Curry隨後連續兩顆三分穩住局勢，接著Jordan Poole在搶「Two For One」的情形中，連進兩顆高難度三分，勇士該節打出35:14的猛烈攻勢，取得23分領先。

末節勇士一波6:0的小高潮，塞爾提克整場都無法控制好他們的失誤，只能被隊手一波帶走。Curry今天三分球12投5中，全場21投9中，得到全場最高的29分；而Tatum也走出手戰低潮，19投8中攻下28分。

此役Gary Payton II' 傷癒出賽，總共打了25分鐘 ，除了防守端出色的完成任務之外，進攻端也3投3中攻下7分，另外還有3助攻3籃板。Poole今天狀態稍微回溫，也投進5顆三分球，得到17分。


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