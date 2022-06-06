狗仔反被偷拍！葛斯齊發毒誓　收汪小菲的錢「全家死光」

「台灣最強狗仔」葛斯齊（小葛）因爆料汪小菲婚內出軌一事暴紅，在兩岸受到矚目，成為風雲人物，自汪小菲宣布撤告之後，吳宗憲也出面緩頰，希望此事能暫時落幕，小葛也收緩攻擊力道，不再直播爆料，有網友認為可能是當事人花錢消災，他昨（5）日深夜發文澄清，從沒拿汪小菲一毛錢，發毒誓「如果有全家死光」！





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▲汪小菲深陷醜聞風暴，宣布不告狗仔了。（圖／汪小菲微博）

狗仔原本是躲在暗處偷拍名人，如今成為螢光幕前的焦點，葛斯齊透露，連去士林夜市吃冰及看電腦，都被中年婦女偷拍，他未加阻止不予理會，「過去我也這樣拍藝人，只是技術上比較好而已，就讓你們體驗狗仔的工作也不錯，往後要拍就拿起來大方拍吧，我不會罵人也不理會，拍到我，你會爽，我就讓你爽也行，反正那些專業攝影記者拍也是歪眼大嘴，沒差了！」





不過，開啟微博帳號後，大陸酸民蜂擁而至，有人狠酸他收了汪小菲的錢，才會停止爆料，葛斯齊出面反擊，坦言在媒體業打滾16年，面臨黑函、投訴眾多，對酸民言論已經無感，強調汪小菲沒有給過任何一毛錢，溝通過程也沒提到任何有關金額數字，他發重誓「我葛斯齊如果有收汪任何身邊人及本人的黑錢，我全家死光，那那些指控我收錢的人，只要你本人不得好死就好，不必拖累家人！」





▲葛斯齊爆料汪小菲婚前就頻帶女伴回家。（圖／翻攝《錢進新世界》FB）

而葛斯齊自去年爆料王力宏、汪小菲事件後，上遍各大新聞台通告，並預計下月出書《狗眼人間》，知名度高漲與酬勞收益必然增加不少，他強調自己爆料的原則是只聊跟拍過的名人，手中有多少證據，再針對事件評論，大多都是聊拍過的明星，而非想當名嘴，去評論沒有實證的緋聞。



