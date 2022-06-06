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觀光、航運股撐盤！台股早盤漲跌互見、上下震盪逾百點

▲美股上周五四大指數收黑，台股今（6）日早盤開紅，一度站上16600點，但後繼無力翻黑下探16509.01點，上下震盪逾百點。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股上周五四大指數收黑，台股今（6）日早盤開紅，一度站上16600點，但後繼無力翻黑下探16509.01點，上下震盪逾百點。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

2022-06-06 10:03:412022-06-06 10:04:48

在市場對高通貨膨脹和可能經濟衰退感到憂慮之下，美股上周五收黑，台股今（6）日以16570.89點、上漲18.32點開出，在大立光強漲，晶圓雙雄穩盤，加上觀光及航運股強勢助攻下，一度攻上16621.80點，上漲69.23點，但後繼無力，盤中由紅翻黑，並一度下探16509.01點，下跌43.56點，上下震盪112.79點，目前大盤仍跌10餘點。

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美股4大指數上周五收黑，其中道瓊工業指數終場下跌348.58點，跌1.05%，收在32899.70點；標普500指數下跌68.28點，跌1.63%，收在4108.54點；那斯達克指數下跌304.17點，跌幅2.47%，收在12012.73點；費城半導體指數下跌95.397點，跌3.02%，收在3062.587點。

台股今日在大立光、鴻海業績報喜，加上台積電將領軍超級股東會月登場之下，3大期指率先連袂開高，隨後大盤以16570.89點、上漲18.32點開出，在大立光強漲，晶圓雙雄穩盤，加上觀光及航運股助攻下，大盤一度站回16600點，來到16621.80點，上漲69.23點，但隨後賣盤湧現，台股由紅翻黑，並下探16509.11點，下跌43.56點，目前仍跌10餘點。

就類股表現來看，傳產的觀光及航運類股表現強勢，觀光盤中漲逾2%，航運股也有1%以上漲幅，電器電纜類股則跌最重逾2%。就個股來看，大立光在業績報喜之下，早盤表現強勢，上漲逾4%，南電、聯華也有1%以上漲幅，台積電以541點、上漲1元開出，一度來到544元，漲0.74%，但之後翻跌下探538元，目前在平盤震盪。

至於表現強勢的觀光類股，新天地盤中攻上漲停，股價來到16.8元，六福也漲逾6%，夏都、華園也有3%以上漲幅，第一店、柏文也漲逾2%，而航運股的貨櫃三雄包括長榮、陽明及及萬海也有1%以上漲幅，長榮航及華航則是賣壓沈重，目前都跌快2%。

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