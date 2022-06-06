超市營收連19年正成長　經濟部：今年估逾2500億

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近三年，疫情衝擊餐館業，導致民眾消費傾向出現變化，消費行為移轉至超市及量販店，觀察三段疫情嚴峻時間分別為2020年2至4月、2021年5至8月以及2022年4月，餐館業營業額較上年同期分別減少20.8%、31.6%、6.9%；超市營業額反而逆勢成長19.5%、24.4%、22.7%，而量販店也同樣迎來亮眼成長，分別增加 9.6%、6.0%、12.5%。
不只疫情推波助瀾，近幾年，台灣超市業者積極展店，透過各式鮮食主題、集點活動、結合外送平臺等方法，來強化行銷、拓展市場，進而提升消費便利性、客群黏著度強化行銷，上述種種因素使得超市營業額屢創新高，增幅不斷掄元。
2020年2至4月，台灣COVID-19疫情初爆發，民眾掀起一波民生物資囤貨潮，挹注超市全年營業額達2,299億元，年增10.7%，營收規模超越量販店，營收規模排名躍升第三；2021年5至8月，國內疫情再起，超市全年營業額首次突破2,400億元，年增8.0%，已連續19年正成長。
今年4月疫情驟然升溫，民眾自煮及囤購風潮再次發酵，目前1至4月累計營業額已達816億元，年增13.4%，預期今年營業額可達 2,500億元以上。
同樣因為疫情影響，超市淡旺季迥異於以往，一般來說，超市旺季多集中在每年7至8月中元普渡、9至10月中秋節烤肉送禮商機，以及 12月到隔年2月農曆春節前年貨採買高峰。然而，由於疫情升溫，民眾對於民生物資囤購需求大幅增加，超市營收在2020年3月、2021 年 5 月及2022年4月等，均出現有別於往年的高點。