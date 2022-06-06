朱立倫：國民黨百年對抗共產　為與美緊密連結的親美政黨

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座談會在朱立倫主席於致詞時表示，自己上一次來到史丹佛是三年前，當時還沒有發生疫情，各方有許多交流的機會，非常高興三年後再與大家會面，胡佛研究所與國民黨有長久淵源，作為拜訪第一站格外有意義，而今天有來自政治、歷史、媒體、軍事各界的翹楚，非常珍惜實體見面的機會，期待與大家深入交流意見。
在與美方學者們交流時，學者們提出對於年底地方選舉的關切，朱立倫表示，目前國民黨除了在地方有超過三分之二縣市的執政權以外，也陸續提出優秀候選人挑戰收復曾執政的直轄市與各縣市，對年底選情是審慎樂觀，反而民進黨在諸多重要縣市特別是北部目前還無法整合提名候選人，國民黨有信心依靠理性路線與政策願景爭取大多數民眾的支持。
從台灣的民主選舉出發，眾人在座談中也探討亞洲的民主現況，朱立倫提及，南韓與菲律賓今年的總統選舉都有相當令人驚奇的結果，南韓選擇了保守政黨執政並準備進一步重啟核能、菲律賓也因為期待經濟發展因素選出政治世家後人，顯示民意持續改變，候選人因素也相當吃重，周遭國家的民主發展，也都有可能多少影響台灣的選舉。
當現場學者提問，如何描繪國民黨扮演的的角色時，朱立倫強調，國民黨無論從歷史價值淵源還是現實當中曾經並肩作戰的記憶，都是與美國擁有緊密連結的親美政黨，一百年來持續對抗共產主義，與中共做價值與制度的競爭，同時依然願意與中國大陸民間維持溝通，更曾經浴血奮戰保衛台灣，至今不變，無論面對何種威脅進犯，國民黨都把捍衛中華民國、保衛台灣放在第一要務，因此能夠扮演追求台海和平的穩定力量。
與會學者當中並有人提問，希望朱立倫主席與訪團可以給他們作為台灣研究者的社群一些建議，朱立倫回應道，本次訪美就是希望透過重啟駐美代表處，擴大與美方各界的溝通，才能更完整呈現台灣內部整體的聲音，不為少數人或特定政黨壟斷，也期待這樣的作為可以提供各位台灣研究者更平衡的視角。
本次座談現場討論深入熱烈，觸及國際局勢、台海局勢、歷史、能源、國防等相關議題，此次出席學者包括國際知名的民主理論大師戴雅門（Larry Diamond）、印太問題專家祁凱立（Kharis Templeman）、亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）、專攻地緣政治的學者歐斯林（Michael R. Auslin）、退役四星上將詹姆斯‧艾理斯（James O. Ellis, Jr.）、歷史學家譚安（Glenn Tiffert）、美國專欄作家、胡佛研究所訪問學者庫納賴吉斯（Markos Kounalakis）、人工智能技術研究員James Timbie、核能政策專家David Fedor 、南加大國際關係學者趙雅芬（Erin Ashley Baggott）以及史丹佛大學政治所博士候選人羅勉（Jason Mian Luo） 。