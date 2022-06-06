專訪／《原子》木星小宜吐淘汰心聲 拚半年內瘦40公斤
最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，每個星球都有各自代表的不同風格、特色，節目播出後，引起廣大討論。其中隸屬於木星的「團寵」兼「修圖大師」小宜遭淘汰，他接受《NOWnews 今日新聞》專訪，提到了參與節目一路以來的心情。
小宜坦言被淘汰，對自己很失望，「我有3次的機會上台，但都沒有把握好，所以對自己滿失望，最近在瘦身，我現在蓄勢待發，目標半年內瘦身40公斤！」待在木星的時間說短不短，說長不長，已經與土星團員相處了一年多，他笑說與木星在一起很像家人，「這種感覺很不可思議，就是青春啊！兄弟之間的情誼如此深厚，木星裡的人都很照顧我，真的滿開心的。」
小宜的高超修圖技巧，讓許多人讚嘆，原來他高中時就讀的是復興美工，原本規劃大學畢業後，會去國外讀語言學校，然後去讀設計、廣告類，沒想到卻碰上了身邊有朋友參加選秀節目，對演藝圈有興趣的他，報名了《原子少年》，「我原本以為我會出道，結果沒有。」
小宜提到，如果沒有參加《原子少年》，可能會從事廣告設計、攝影師的工作，自己開一間工作室，但如今他表示想再給自己2年的時間在演藝圈闖蕩，「我想去嘗試不一樣的東西，人生只有一次，如果真的沒辦法，我就出國深造，人生只有一次，要做自己想做的事情，要朝著自己的夢想前進。」他也透露，未來會去上一些談話性節目當固定班底，請大家期待。
小宜面對未來沒有徬徨，他給予自己打氣：「雖然舞台都沒上場，我知道自己很努力了，就繼續加油。畢竟我在舞台下坐這麼久，當然很想跟大家一起（上台），很多《原子少年》的人都太厲害了，總有一天也會發光的！」