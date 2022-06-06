拜月老求姻緣「5大眉角」！穿衣有禁忌　帶傘神明也難幫

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在服裝儀容上有一個重點提醒，「別戴著帽子、太陽眼鏡，不然對神明十分不敬」，這些打扮配件雖然有型好看，但也有怕月老因此會看不清楚你，影響了姻緣配對一說。
而月老爺爺喜歡吃甜，幾乎是大家耳熟能詳的事，建議拜月老的供品首選甜食，不只是甜月老的嘴，請祂多多幫忙說好話，也寓意祈求一份甜蜜的感情。有網友分享「之前帶過產季水果，一次就有杯（聖筊）了」的經驗；甜軟的麻糬不僅是國民零嘴，也讓部分民眾覺得可以黏著有緣人；還有人熱心提醒「記得供品要雙數喔」，雙雙對對不僅吉利，也才能更快認識到適合的對象。
另外，擁有甜蜜諧音的紅棗，被認為有「姻緣早成」的意思，而枸杞則有「顧好自己」的台語諧音，不只幫女孩們「招良緣」，兩者一起煮成紅棗枸杞茶，也是補氣血、改善氣色的良方。
而拜拜基本禮儀插香用左手，也是不少人提醒的注意事項。而拜完月老最重要的就是求得一條紅線，但這紅線別亂求，民眾認為萬事都有月老的旨意，強求或請人代求等都不適合。如果一直求無聖筊的人，也別太氣餒，或許只是緣分未到。
求感情、求姻緣的人最怕「散」，因此，雨傘不入廟因為發音與「散」接近，被許多網友提醒應避免帶傘入廟參拜，擔心大家因此「緣分散開」，也有人是認為帶傘容易打擾、影響到其他參拜的民眾。
最後，有些廟宇會供應平安福圓茶，像是到台北霞海城隍廟求緣時，不少人都會拜完喝上一杯再回家，但很多網友提醒，千萬不能吹涼熱茶，會有把「緣分吹散」的顧慮。
另外，在全台月老廟當中，網路聲量第一的熱門月老廟，首推台北霞海城隍廟，據說牽紅線的功力快速又有效率，「超有用，拜完兩個月交到男友了！」還有網友分享，拜完還沒離開廟裡就認識現任男友，種種令人稱羨的愛情故事，讓人直呼「好神！」而艋舺龍山寺則以保證脫單與靈驗著稱；如果剛跟另一半吵架或才鬧分手就後悔的話，「求復合」則要到台中樂成宮，可以幫你挽回愛情喔。而這次故事裡的南投日月潭龍鳳宮、台南祀典大天后宮、鹿港天后宮，也名列網路聲量第三到第六名。