在位達70年！女王多次缺席活動　專家：王室隱形交棒中

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女王在聲明中表示，對於民眾熱烈響應白金禧慶祝活動，她「滿懷謙卑，也深受感動」，近日滿溢的善意、歡樂和親情讓她備受啟發。並強調「雖然我可能無法親自出席每場活動，但我的心一直與你們同在；在家人支持下，我仍將竭盡所能，為你們服務。」
在這4天當中，女王僅在白金漢宮的露台觀看為白金禧慶祝拉開帷幕的閱兵儀式，並由長子查爾斯王子（Prince Charles）代表出席。不僅如此，在閱兵儀式過後，白金漢宮宣佈由於女王感到有些不適，因此3日不會到倫敦聖保羅大教堂出席感恩禮拜。熱愛騎馬的女王更缺席了4日的賽馬活動。
自從丈夫菲立普親王（Prince Philip）逝世之後，女王在公共場合現身的次數也越來越少，包括基督教濯足節在內的活動都沒見到女王的身影。
而這樣的情況不僅在登基慶祝活動出現，女王在5月時缺席國會開幕大典，當時也是由查爾斯王子代為宣讀政府準備好的施政綱領。這是女王在位期間第3次未能出席國會開幕儀式，但先前2次都是女王懷孕期間，且正常情況之下，若英國女王缺席國會開幕儀式，將會由大法官來主持，今年卻是由查爾斯王子來代替。
英國《BBC》主播愛德華（Huw Edwards）近期評論王室活動時便指出，「（權力）轉移已經開始」，「你見到威爾斯親王身穿海軍上將制服出席國會開幕大典，這是隱現的未來。」《每日郵報》更引述王室消息稱，女王已讓查理斯成為「攝政王」，除了君主的名義，她把一切都交給兒子。
女王在1926年4月21日出生，今年已經96歲。她在1952年接任女王，隔年進行加冕，至今已經在為70年。女王比9位首相都活得久，經歷過二戰與冷戰時期，見證大英帝國的興衰，親歷英國脫離歐盟。
英國王室近來為交棒鋪路，原因不難理解，女王在2021年10月出現行動不便的問題，同月12日出席活動時，首次以手帳輔助不行的方式現身公開場合，但一個禮拜多後，又需要留院接受檢查。2022年2月，女王又確診感染新冠肺炎，讓外界相當擔憂她的健康。
除了丈夫離世之外，近年她還遭受到其他心理打擊，例如安德魯王子（Prince Andrew）身陷性侵官司醜聞，以及哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）出走並大爆王室內幕的風波。
隨著女王缺席越來越多的活動，她的離開已成為不可避免的話題。多倫多大學王室歷史學家哈里斯（Carolyn Harris）指出，在經歷一段邁長的統治後，人們很難想像有誰能取代她的位置。倫敦大學皇家霍洛威學院市場營銷和消費研究教授麥克拉蘭（Pauline Maclaran）指出，「當然我們知道接任的會是查爾斯王子，或許有更多人希望看見威廉王子（Prince William）成為國王。但他們都不及英女王般的深入民心。」