基隆城市博覽會登場　民眾黨團籲落實防疫、做好疏運

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邱臣遠指出，基隆市府花了許多時間準備城市博覽會，邀請全國民眾一同體驗基隆魅力。不過目前疫情仍算嚴峻，即使北台灣略微退燒，也處在穩定的高原期，民眾旅遊意願可能大受影響，基隆市府應該做好參觀人數與遊客後續效益評估，避免花大錢辦展卻無法達到原先疫後振興的目的。
邱臣遠表示，林右昌在2021年8月提出，城市博覽會主要客群將來自北北基桃首都生活圈，交通計畫會延伸至雙北，但實際檢視博覽會接駁路線全都設在基隆市內，林右昌當初的承諾直接跳票。基隆市曾歷經228連假市區交通幾近癱瘓的惡夢，邱臣遠呼籲基隆市府尋求交通部協助，也要找雙北相關交通單位合作，做好規劃避免塞車慘況重演。
民眾黨團呼籲，中央主管機關面對即將舉辦的大型活動要有實質作為，比照年初跨年活動期間敦促地方政府落實防疫，交通部也應提出計畫，解決基隆市在城市博覽會期間，可能湧入數十萬、甚至是近百萬人次的人潮，基隆市府也不該閉門造車，主動尋求雙北合作，做好住宿與交通規劃，防患未然才能讓賓主盡歡。
基隆市中山區市議員參選人徐佑昇表示，基隆城市博覽會在即，大量工程卻還沒結束，不僅會讓遊客留下不良印象，還可能造成危險。許多區域垃圾亂丟亂堆，市府視而不見，市長冒著風險硬辦活動「搏版面」，卻沒有相關配套，令人憂心疫情再度衝擊基隆。
基隆市中正區市議員參選人林毓峯指出，「基隆爛路」排行榜第1名有超過300個坑洞、正濱漁港停靠多艘廢棄漁船，船底生鏽漏油、船艙堆滿注射針頭和垃圾，除了影響海洋生態，也成為當地治安死角，民眾多次反映都沒有改善，魅力基隆恐怕變成「沒力」基隆。
基隆市信義區市議員參選人紀珈直言，基隆是疫情最為緊張的城市，林右昌執意舉辦大型活動，除了廣告宣傳，防疫因應計畫全都不清不楚，是否有醫療人員派駐、有無掌握鄰近醫療資源、如果無法保持社交距離，會不會採行總量管制，市府都要說明白。基隆市安樂區市議員參選人劉韋巡指出，基隆市府明顯「雙標」，因為疫情許多活動不是延期就是停辦，連端午節划龍舟也喊卡，只有城市博覽會如期舉行，令人懷疑林右昌不顧疫情，硬是要把城市博覽會當成自己的「畢業典禮」。
基隆市仁愛區市議員參選人李依芩表示，活動宣傳有待加強，實際透過Google搜尋，很難找到城市博覽會官網。動線規劃將人流直接導入市區，可能造成停車位不足，建議先將人流、車流引導至市區外圍停車場，利用接駁車接送，避免人潮壅塞。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。