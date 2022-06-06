羅智強趁朱立倫訪美砲火全開　張善政：我對他一片善意

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至於擔不擔心羅智強退黨參選，張善政表示祝福，由於羅智強還要繼續在桃園行腳
希望他注意身體健康，畢竟才剛結束自主隔離，他也強調自己對羅智強純粹一片善意、好意。同時他也感謝詹江村要求羅智強勿再透過媒體放話攻擊黨提名的候選人。
張善政說，這一路走來，里長、議員陸續相挺，都讓他感覺非常溫暖。張強調，每一位桃園鄉親對他來說都很重要，今日也聽到很多地方對鄉親對於建設及施政的建議，非常受用。最後，針對朱立倫是否掌握目前情況，張善政回應，現在通訊這麼發達，朱隨時都有掌握國內的狀況。
此外，朱立倫2日訪美，羅智強卻加重火力，批評朱立倫「是一個失格、失信也失能的領導者」，對此，前立委李嘉進之子李縉穎指出，羅智強趁著朱立倫訪美，公開叫陣黨中央，這讓自己想到當年馬王政爭，認為羅智強的行為放在職場就個媽寶、屁孩、中二。
李縉穎回憶，當年立法院長王金平親赴大馬嫁女兒，羅智強主導總統府對王金平的攻勢，副總統吳敦義一句「事緩則圓」，也擋不住羅智強所堅持的突襲，「一次或許可以理解為少年得志衝動行事，到50多歲了還再一次，羅智強用行動證明了他的政治人設、道德人品，就是如此！」
對於羅智強重提「換柱」風波，李縉穎表示，當年國民黨的「中南部大老以及黨籍立委串聯」逼朱立倫換柱，不然所有人都要掛無黨籍選舉，「請問羅智強你知道這件事情嘛？洪秀柱前主席早就在去年的黨主席選舉時替朱立倫平反了，你有看到嘛？向來都是你檢討別人，請問馬王政爭後，你有反省過嘛？」
李縉穎批評，羅智強「去高雄走一圈說要選」，大家充滿期待也大力支持，後來拍拍屁股就走了，「請問你有去善後嘛？你把高雄當什麼了？為了去桃園展現決心，非常氣魄的辭了台北市議員，有了新歡忘了舊愛，請問你這些年有認真紮實的替大安文山選區做了什麼嘛？對得起投給你的那四萬張選票嘛？」
至於電話勸退風波，李縉穎批評，羅智強過程中洩漏通聯記錄，甚至超譯對話內容，「你這樣做對嗎？國民黨從來都沒有說過要用初選的方式來決定候選人，這次的提名也是經過選策會、中常會通過的，羅智強你要不要、敢不敢，公開砲打選策會眾人、以及具有黨內民意基礎的中常會？」他指出，羅智強曾說過只要國民黨提名了，就會「支持且全力輔選」，請問現在在不同時空嘛？「不要再提民調了，至今為止，你的對比式民調別說輸給張善政，你也贏不了民進黨的候選人！」