今晚滯留鋒面殺到！西半部豪雨炸3天 「這2區」雨最大
別被上午的陽光給騙了！今年梅雨季第3波滯留鋒面預計今晚（6/6）逐漸南下，隨著鋒面接近加上西南風影響，今日中午過後各地天氣都不穩定，午後各地都有短暫雷陣雨，尤其西半部地區可能有局部大雨發生，外出記得攜帶雨具備用。今晚起到週四（6/9）晚間鋒面在台灣上空徘徊，各地天氣都相當不穩定，尤其明後兩天（6/7~6/8）雨勢最大，西半部地區可能有短延時強降雨，不排除有豪雨發生機率，其中又以中部以北沿海地區及南部山區預估雨勢最明顯，提醒民眾要特別留意。
氣象局預報中心課長林秉煜指出，今日白天鋒面在台灣北部海面，外島馬祖、金門已經有明顯雨勢出現，加上西南風影響有些對流雲系逐漸移入，恆春半島及西部沿海地區上午都有零星降雨，預估中午過後各地都有機會出現短暫雷陣雨，尤其西半部地區可能有局部大雨發生機率。另外，受到西南風沉降增溫影響，東南部地區已經出現焚風，台東太麻里上午10時56分出現攝氏38.6度高溫，台東高溫也有攝氏37.4度，氣象局也針對台東發布高溫橙色燈號，而花東縱谷也發布高溫黃色燈號，提醒民眾中午前後盡量減少外出。
林秉煜表示，週二到週四這段期間受到鋒面滯留影響，全台各地都轉為有陣雨或雷雨的天氣，尤其週二、週三兩天雨勢最大，西半部地區整天都有雨，且不排除有短延時豪雨發生，直到週四晚間鋒面逐漸北移之後，主要雨區會以中部以北地區為主，中部以北沿海地區不排除仍有局部大雨，南部山區午後對流發展旺盛，也可能有局部大雨，請民眾要特別留意。
週五到下週日（6/10~6/12）鋒面雖然在台灣北部海面徘徊，但各地天氣仍然相當不穩定，中部以北地區仍有局部大雨發生機率，且可能持續影響到下週三（6/15），提醒民眾未來一週都要記得帶傘出門。
至於氣溫方面，氣象局預估未來幾天北部地區高溫約攝氏24到25度，受到降雨影響，低溫僅攝氏20度左右，稍微偏涼一些。至於中南部地區高溫約攝氏25到27度，不下雨的時後高溫可能再升高約攝氏2到3度，感受上會比較悶熱一些。