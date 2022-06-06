北市高中以下今復課！到校規定、疫苗施打7大QA一次看懂

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A: 疫苗校園接種作業實施對象包含:國小滿6歲學生、國中、高中、五專一至三年級、特教學校、實驗教育、中正預校、大學附設七年一貫制、少年矯正學校及輔育院 、境外臺校、外僑學校學生以及自學學生 。
Q2.甚麼情況會「禁止到校」?
若學生快篩陽性或是PCR確診，則需待在家裡不可到校，另外如果學生同住家人確診，「7天自主防疫」期間亦不可到校。
Q3.雖沒有被匡列，是否仍可因「擔心疫情」請假不到校?
A:學生可請防疫假，天數不限；若學生因打完疫苗不適則可請疫苗假，以3天為原則，必要時得延長，上述2種假別，均不列入出缺勤紀錄。
Q4.若已完整接種3劑疫苗，7天自主防疫期間可否返校?
A:台北市教育局副局長陳素慧表示，即使已接種3劑疫苗，不論老師或學生，在0+7或是自主防疫期間都不能到校。
Q5.需要施打兒童疫苗或追加劑，該如何預約?
A:如欲施打兒童疫苗，家長可至台北市政府衛生局網站預約登記（https://booking.health.gov.tw/Home/notyet），亦可帶子女前往兒童疫苗門診接種。
Q6. 學校集中施打無法獲知學生疾病史，接種疫苗是否安全？
A:校園集中接種作業係由衛生所或合約院所等專業醫療團隊入校提供接種服務，且在疫苗接種前必須先經醫師的詳細評估診察，以確認個案身體健康狀況，以及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種，安全性與自行前往醫療院所接種相同。
Q7.畢業典禮或是成果發表還能舉辦嗎?誰能參加?
A:各校畢典以「不開放外賓」為原則，學校邀集家長會、教師會、學年教師及畢聯會等代表討論後，取得共識可採實體、線上或混成模式。而國九及高三生可維持遠距教學至畢典前一日。（編輯：陳苾暐）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。