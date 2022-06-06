特企／肯德基響應「地球環境日」　自備環保杯現折５元

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於此同時，肯德基台大店已於5月底參與由台北市政府與好盒器聯合試辦的「臺北市循環杯環保外帶」示範服務，屆時將於該門市提供好盒器循環杯服務，希望帶動更多消費者認識與運用循環杯，鼓勵大眾一同加入環保減碳的行列。
肯德基自發落實永續行動 做環保還能省荷包！
聯合國制定每年6月5日為「地球環境日World Environment Day」，呼籲全世界採取積極的環保行動。肯德基發揮全台龐大門市網絡優勢，長期推動環保，落實企業社會責任，自2015年起已開啟自備環保杯集點活動，鼓勵消費者自備環保杯，凡自備環保杯至門市購買飲料一杯可得1點，集滿5點即可兌換中杯飲料一杯，自推行以來，受到消費者廣大響應支持。2019年起更是先於政府減塑政策，啟動全面停止提供塑膠吸管。現在，肯德基為積極推動永續發展，響應「地球環境日」公告，自2022年6月5日起，凡自備環保杯到全台門市消費購買飲料，每杯直接現折5元，期望能減少一次性飲料杯使用，共同對環境盡一份心力，還可讓消費者享有現金折扣回饋省荷包！
自備環保杯集點活動累積至6/4止
原先自備環保杯集點活動累積還沒使用兌換的消費者也不用擔心！肯德基同步公告自備環保杯集滿5點兌換一杯中杯飲品活動，將可持續累積至2022年6月4日止，為維護消費者權益，於2022年6月30日前，仍可使用集點兌換飲料活動，尚未使用集點兌換的消費者，近期可趕快安排到肯德基門市，把長期做環保累積下來的集點點數清空兌換飲料。2022年6月5日起攜帶環保杯到肯德基購買飲料，每杯就可直接享有5元現金回饋！