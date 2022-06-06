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男孩被蜱蟲叮咬後就診　卻意外發現患癌！

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男孩被蜱蟲叮咬後就診　卻意外發現患癌！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-06 12:30:44

小孩生病是一件令家長們擔憂不已的事，孩子不幸罹癌更是父母們痛不欲生的噩夢。根據國外健康媒體《Newsweek》報導，國外一名男童被蜱蟲叮咬後一直不見好轉，多次就診後竟意外檢查出癌症！

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這名來自英國年僅3歲的男童裘德（Jude Mellon-Jameson），自從腳被蜱蟲叮咬後便一直處於劇痛狀態，痛到甚至連走路都有困難，且還伴隨發高燒和夜間盜汗等症狀。

裘德的母親受訪時表示，儘管已多次進出急診室，但小裘德的問題不但沒能解決，疼痛感還日演越烈，甚至半夜會痛到小裘德驚醒大哭，於是，她決定送孩子入院進行體檢，試圖揪出病因。 

經過一系列的縝密檢查後，竟診斷出裘德患有神經母細胞瘤，且癌細胞已轉移到身體其他部位！

神經母細胞瘤是最常見的兒童惡性腫瘤之一，為交感神經系統細胞還在胚胎發育過程中，發生突變而長出的腫瘤，可以出現在任何交感神經分布的部位。常見的腫瘤位置包括腎上腺、頸部、肺部、脊髓等，而症狀也依腫瘤位置而有所不同。

發病期普遍從嬰儿期開始，多在5歲以前確診，但由於症狀不明顯，確診時癌細胞大多已擴散至周圍組織。

LUCY MELLON-JAMESON
LUCY MELLON-JAMESON
據了解，裘德確診時，醫生推測他有40-50%存活率，還為他定制了一套治療計劃，小病患就這樣開始住院長達90天，以進行化療和其他相關治療，包括腫瘤切除手術以及接受多達10次的輸血，期間還因為受到病菌感染導致需要氧氣治療。

目前，裘德對已完成的治療方式反應良好， 接下來將會進一步接受放射線治療和免疫治療，希望在不久的將來他能透過後續治療成功抗癌，恢復健康。

 

原文出自：《Newsweek》

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