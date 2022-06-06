睡眠呼吸中止症竟會加速衰老？醫授1招及早治療

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什麽是睡眠呼吸中止症？
睡眠呼吸中止症，是一種上呼吸道在睡眠期間被阻塞，導致呼吸困難、夜裏反复醒來的狀況。過敏、超重、家族病史等原因，都會造成睡眠呼吸中止症，並會因此影響血液中的氧氣含量。使用CPAP機器後，通過佩戴面罩、覆蓋鼻子和嘴巴，患者的氣道得以保持暢通，接收穩定的氧氣流，因此在睡眠時可以正常呼吸。
根據外媒HealthDay報導，近來一項研究顯示，睡眠呼吸中止症會加速人體衰老。持續性呼吸道陽壓呼吸器（Continuous Positive Airway Pressure，簡稱CPAP），是睡眠呼吸中止症的首選治療方法。研究證實，病人若在一年內每晚至少使用CPAP機器四個小時，可減緩衰老的趨勢。
▲ 持續性呼吸道陽壓呼吸器，是睡眠呼吸中止症的首選治療方法。（示意圖／Envato Elements）
睡眠呼吸中止症 竟會加速衰老？
密蘇里大學（University of Missouri）助理教授芮妮（Rene Cortese）表示，「CPAP對於睡眠呼吸中止症來説，雖不是最舒適的治療方式，但卻是必要的」。
密蘇里大學做了一項研究，以研究「呼吸暫停」和「早衰」兩者之間的關係。早衰意味著一個人的生理年齡比實際年齡來得大，這通常與慢性疾病有關。
研究人員招募了24名年齡在28至58歲之間的非吸煙者，其中有16人為睡眠呼吸中止症患者。在這項長達一年的研究裏，這些受試者接受了血液分析和DNA測試，以驗證他們的生理年齡，接著被規定使用CPAP，一年後再測試一次。
▲ 專家發現睡眠呼吸中止症竟會加速身體老化。（示意圖／Envato Elements）
研究結果證實，睡眠呼吸中止症的患者，其體內氧化應激（Oxidative stress）和慢性炎症，會直接導致睡眠中斷、體內氧氣水平較低，加速身體衰老的過程。芮妮對此表示，「CPAP機器在一定程度上，會減緩睡眠呼吸中止症的衰老效應」。
根據美國睡眠呼吸暫停協會（American Sleep Apnea Association）的數據，約有2200萬美國人患有睡眠呼吸中止症，其中高達80%的中度和重度病例，至今未得到診斷。有人可能認為，這種疾病只不過是令人討厭的打鼾，但未經治療的睡眠呼吸中止症，可能導致肺部高血壓、中風和智力下降等健康問題。
長久以來，CPAP機器是否對患者有益，一直是睡眠專家們討論的焦點。但可以確定的是，機器對於輔助患者呼吸來説，是必要的治療方法。
原文出自：HealthDay
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