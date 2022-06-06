梅雨季皮膚癢加重　可能是汗皰疹作怪

我是廣告 請繼續往下閱讀
恩主公醫院中醫內科林姿婷醫師表示，有位80歲老婦因手掌奇癢無比而前來就醫，婦人平時就有皮膚乾癢的問題，但都有擦保濕乳液緩解，不過最近實在是癢得受不了，乳液越擦越多還是很癢。醫師翻開婦人的手掌觀看，在掌根處有一連串的小水泡，才發現已經不是乾癢問題，而是長了汗皰疹。
長輩因皮膚老化本來就容易有皮膚搔癢問題，但汗皰疹的形成與體質及濕熱的環境有關。林姿婷醫師提醒，如果家中長輩原本有皮膚癢的問題，梅雨季突然加重，可觀察長輩的手指、手掌、腳趾與腳掌的兩側，如果長出數顆比「西米露」小的水泡，那可能就是汗皰疹在作怪，醫師也提到，有些水泡可能會埋在皮膚深層處較難顯露，當下除了藥物治療外，更要注意避免環境及體內的濕氣過重。
好的習慣除濕氣 避免惱人汗皰疹
林姿婷醫師說，在環境以及生活習慣的改變上皆可去除人體內過多的濕氣。維持居住環境乾燥通風，必要時使用除濕機來降低空間中的濕度；生活習慣上保持規律運動及作息、尤其現代人經常待在冷氣房裡，缺乏運動排汗，加上飲食習慣吃重油重鹹、喝含糖冷飲，這些都會傷害脾胃正常運化水濕的功能，讓體內濕邪更加猖獗。
茶飲及按摩穴位也能幫助袪濕。她建議可飲用含有佛手、藿香、薄荷等藥材的春荷茶，佛手有疏肝解鬱的效果，藿香、薄荷一涼一溫，可以去除體內的濕氣，但仍需要由醫師判斷使用。再來，可以按摩位於小腿內側，脛骨後緣凹陷處的三陰交穴；或是以順時針方式按揉腹部肚臍旁邊約三指幅寬的天樞穴，腹部無不適感即可。如果需要用藥建議諮詢專業中醫師，依據個人體質調配適合的袪濕藥方，讓體內不潮濕，避免惱人汗皰疹，清爽渡過梅雨季。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53975
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw