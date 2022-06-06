韓國瑜遭罷2週年 李雨蓁：「罷韓」是民主的清冠一號
前高雄市長韓國瑜2020年6月6日遭罷免，至今（6）適逢2周年。當時投入罷免工作的台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁今日表示，清冠一號是台灣漢醫自行研發的解毒漢藥，效果良好；罷韓也是一樣的道理，成為國際上值得借鏡並參考研究的民主案例。她也說，台灣的民主制度需要大家謹慎看待、細心呵護，透過不斷的思辨衝突，期待台灣能走出一條不一樣的民主道路。
李雨蓁說，2年前高雄人共同努力做出了決定，趕走不適任市長，起初市民朋友們受特定媒體與網軍影響，誤以為韓國瑜能為高雄帶來改變，事後根據國內外的調查顯示，那些特定媒體跟網軍皆受境外勢力操控。
李雨蓁表示，韓國瑜當選後也逐漸露出真面目，對市政散漫無所為，任期未滿就妄想選總統，徹底讓高雄人醒悟，韓國瑜與韓流正是境外勢力利用認知作戰傷害民主的病毒。
李雨蓁說，從今天疫情終將尾聲的心情來看，歷時一年的罷韓運動，就是當年境外勢力認知作戰中，台灣人的清冠一號。清冠一號是台灣漢醫自行研發的解毒漢藥，效果良好，因此準備進行科學生產，成為世界性的產品。
罷韓也是一樣的道理，台灣人透過自己的配方，修復自己的問題，解決犯過的錯誤，甚至作為國際上值得借鏡並參考研究的民主案例。
李雨蓁表示，台灣歷經許多前輩的犧牲，才有今日的民主自由，讓台灣人自由的依照意志選擇代言人，去實踐自己想要的生活，但稍有不慎，民主就容易被壞病毒利用，需要大家謹慎看待、細心呵護，透過不斷的思辨衝突，期待台灣能走出一條不一樣的民主道路。