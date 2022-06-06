事業做很大！貓老闆路邊擺攤　每天穿著蝦趴：快來光顧喔

這年頭想要做生意，除了產品要好以外，賣家也要使出各花俏手法才能吸引顧客的注意。泰國就有一名飼主因為很愛貓咪，經常替自家主子打扮並且變換各種造型，讓牠無意間變成「貓老闆」還在網路上爆紅，網友看了都笑說：「有貓老闆的一定買！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲貓老闆「蹦蹦Bong Bong」從小就習慣穿衣服，乖乖地坐著讓奴才拍照。（圖／FB帳號bongbongcatcat）這隻虎斑花色的「貓老闆」名字叫做「蹦蹦Bong Bong」，由於飼主很喜歡替愛貓們買衣服，發現蹦蹦都能乖乖配合穿上拍照，加上牠的個性溫順配合度又高，因此特地為牠開設粉專。而牠最吸引人的照片莫過於「老闆系列」，只見牠每一次都穿著花俏的衣服配件，完美地駕馭各種「蝦趴」的造型，乖乖地坐在小攤子前販售各式蔬果、生鮮等等，看起來完全無違和，難怪可以吸引一票粉絲天天追蹤牠的生活日常！▲蹦蹦老闆販售的商品相當多元。（圖／FB帳號bongbongcatcat）▲有時候是螃蟹串。（圖／FB帳號bongbongcatcat）▲有時候是各種蔬果……還找來自家人一起幫忙顧攤。（圖／FB帳號bongbongcatcat）▲蹦蹦：你有看過這麼美的榴槤西施嗎？（圖／FB帳號bongbongcatcat）▲蹦蹦的居家生活也會打扮得相當逗趣呢！（圖／FB帳號bongbongcatcat）網友看了照片後都紛紛表示：「好敬業的貓老闆」、「讓人很想跟牠買東西欸」、「一定是優良的在地小農」、「真乖巧，我家的貓都不給穿衣服」、「請問買蔬果有送喵老闆嗎？」、「果然是別人家的貓啊」。（編輯：陳珮瑜）橘貓每天陪奴才視訊上課！一起穿畢業服 校方：恭喜你們桌上出現「第4尊佛像」！貓大膽幫舔頭：保佑多一點罐罐醉了！種貓薄荷驅蚊變「集體哈草」 網笑：以為發生命案貓咪放空「90度折喵掌」奇特怪姿 網笑：在練習蹲馬步？