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外籍生參訪原住民文化！泰雅傳統織品展曝

▲台中市纖維工藝博物館舉辦泰雅傳統織品研究與創新展。（圖／台中纖博館提供）
▲台中市纖維工藝博物館舉辦泰雅傳統織品研究與創新展。（圖／台中纖博館提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-06-06 16:40:00

台中市纖維工藝博物館目前舉辦「源初與心創─泰雅傳統織品研究與創新展」，有上百件泰雅族傳統婚慶服飾、織品、織具、紀錄攝影、大型裝置藝術和文獻，以及十部珍貴的泰雅族傳統織布機及華麗新娘服，歡迎民眾前往欣賞。

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這項展覽策展人尤瑪‧達陸老師，二十年來致力於泰雅族傳統染織技藝的研究，曾獲文化部授予「重要傳統工藝保存者」榮譽，展覽彙集其近三年的研究成果，與編織工藝家林淑莉一同創作，不只呈現原住民傳統織布工藝的傳統樣貌，還透過與現代婚宴節慶服裝的結合，讓展覽更增添活潑與現代流行氣息，令人驚艷。

纖維工藝博物館主任郭敏慧指出，自開展後各界參觀人士不斷，包含各大專院校、文創業者與編織工藝師等都紛紛到館參訪，其中更有國立台北藝術大學來自泰國、瓜地馬拉、澳門、巴西、韓國等共計21人的外籍交換學生參訪團，外籍生們除了仔細觀賞每項展品，也參與座談及體驗活動，對台灣原住民織品的精緻工藝與織具表現出高度的好奇和興趣。

據悉，織布不僅是古老技藝的再現，更能織出當代意義，為呈現當代部落婚禮的真實面貌，這次展覽以婚慶為主題的慶典盛裝，包含新郎、新娘、賓客與花童服飾等，將泰雅婚慶文化意涵融合臺灣婚禮形式和民俗色彩，創造出令人驚艷的婚禮體驗。

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