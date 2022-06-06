婦人誤吞4公分魚刺　穿破直腸竟致終身洗腎

誤吞魚刺時有所見，但一名婦人卻因誤吞魚刺導致終身洗腎！57歲江女士因呼吸急促、休克被家人送至阮綜合醫院急診，電腦斷層掃描發現竟有一根4公分魚刺卡在右臀靠近肛門口處，並橫叉突破直腸造成感染，導致周邊嚴重發炎、併發敗血性休克。醫師林順久提醒，雖然小魚刺會被胃酸分解，但質硬又尖長魚刺，從食道一路到肛門有6至7公尺，會造成甚麼傷害難以想像。若誤食魚刺、雞鴨骨頭，應該向專科醫師求助，以免小事變大病。
阮綜合醫院大腸直腸外科醫師林順久指出，嚴重牙周病而缺牙的江女士，送醫前二、三天，用餐時誤吞魚刺，由於未覺不適，以為會自然排出，未料魚刺一路經過食道、胃部、小腸和大腸，卻在直腸靠近肛門處穿破，造成排泄物外洩汙染，將細菌帶到直腸外，導致右臀筋膜感染發炎，由於江女體弱抵抗力差，病情惡化迅速併發敗血症，到院後即插管維持呼吸等生命體徵。
江女士病況稍微穩定後即進行第一次清創手術，同時做右側橫結腸造廔口（人工肛門）將排泄物分流，避免重複感染，但她免疫力低下，又數次進行清創，所幸住院治療40天後痊癒出院，遺憾的是發病時嚴重休克，橫紋肌溶解導致不可逆的尿毒症，須終身洗腎。
醫師林順久指出，誤吞魚刺病例時有所見，有患者肺炎感染，檢查發現竟是雞骨頭從食道進入胸腔造成；還有喝到爛醉，2cm魚刺插入舌頭沒知覺，清醒後痛到話都講不出來的病例。林順久提醒，缺牙或戴假牙的民眾除了要當心或避免食用糯米軟Q類食物，當然也包括帶刺魚類，不論是喫魚或啃食雞鴨骨頭，若感覺卡喉嚨，應該向專科醫師求助，切勿尋求民俗偏方。