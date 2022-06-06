「九不准」實為甩鍋？中國疫情收尾　多地取消核酸檢測

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雖然中國衛健委稱「九不准」是為防止封控封過頭，同時確保「疫情防控」和「經濟社會」發展，但有說法解讀，因「動態清零」的後果重創了民生經濟和外資外企的信心，導致海內外蓄積強烈的反彈與民怨，對習近平連任帶來風險，因此現在發出「九不准」，實際上是封控不住疫情及反習「清零」聲，直接甩鍋地方。
自新冠肺炎疫情爆發以來，中國當局採取嚴厲的「清零」防疫措施，各地封城、大舉進行核酸檢測排查，導致民怨四起，對經濟也造成重創。中國國務院總理李克強上月25日緊急召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，罕見承認中國經濟嚴重下滑，3至4月以來，經濟指標明顯走低，比2020年爆發疫情時的衝擊還大。
外界普遍預期，現在正是中共二十大人事換屆的關鍵時期，各地官員為了保住官位，在習近平的清零政策和李克強的「穩經濟」之間，如何選擇平衡應對，陷於兩難。《彭博社》日前引述8名中共官員的說法稱，習近平與李克強不同調，正在讓中國陷入癱瘓。
根據中國衛健委5日通報，中國4日新增56例確診，其中本土病例33例，以北京16例最多，其次是內蒙古的11例，上海6例。無症狀感染者106例，另有本土無症狀感染者55例。近來中國多地放寬或取消查驗核酸檢測證明，包括江西、江蘇、安徽等省、廣州、大連、成都、鄭州等市。江蘇境內高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，一下子撤銷335個公路查驗點，只保留與上海壤的2個查驗點，全部快速放行。
根據中國衛健委5日通報，中國4日新增56例確診，其中本土病例33例，以北京16例最多，其次是內蒙古的11例，上海6例。無症狀感染者106例，其中本土無症狀感染者55例，以遼寧的25例最多。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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